“TU NEŠTO SMRDI!” – Filip Car PROGOVORIO o TAJNIM PORUKAMA između Dalile i Dejana! UHVATIO IH da rade OVO

Voditelj Darko Tanasijević nalazio se u šiša baru i razgovarao sa Filipom Carem. On je na samom početku progovorio o odnosu sa Dalilom Dragojević.

– Postajem imun. Neke stvari koje vidim, a nekad sam vidio i činilo se da sam lud i u teorijama sam. Donio sam odluku nakon posljednje svađe, znam da ne mogu da lažem, jeste se ona zaljubila u mene i vezala, ali predstavlja da sam joj bio igra, a ja mislim da sam bio dio njene igre na momente. Dejan ovdje neće kontakt sa Dalilom i ima svoj cilj, ali ona radi stvari, za koje sam saznao da je radila u odnosu sa mnom.

– Ona je to radila i u odnosu sa mnom… Vidio sam po raspravi i po stilu govora i po želji za raspravom, kako radi neke stvari. Ne tvrdim da voli Dejana i želi da se vrati, ali ne voli ni mene. Ja po njenom ponašanju i druženju vidim da je okej i da je bolje. Ona uvijek ima par šablona, ide na plač, svađi, provokaciju, sentiš, ali kako da tumačim da voli mene kad u situaciji gdje završavamo se bavi lažima i napadima. Nakon raskida, ona prođe pored Dejana, zapjeva, vidim i po Aleksandrim rekacijama da se nešto događa. Ona zapjeva nešto kad on prolazi… Svađa Dejana i Mikija, njene facijalne ekspresiije kad se ona svađa, njena faca kao kad je Maja grebala mene. Tužno, nemoćno, pomogla bih ti, ali sam nemoćna, a onda ugleda mene iza Dejana i brzo uzme ogledalce. Nešto nije dobro i tu nešto smrdi. To su igrice stare, da bi se došlo do ključa – pričao je Filip.

– Je l’ istina da se on izobliči kad se Dalila svađa? – pitao je Darko.

– Da, vidim tu pogubljenost. Ja njega shvatam, pet godina je bio sa nekim, neprirodno je za par mjeseci nestane empatija, kao što on govori da jeste. Slažem se da treba da krene naprijed i dalje. Čudne su mi rekacije od sinioć, ona nije ništa strašno uradila, ima samo neke sumnje. Dejan manje radi te stvari i on ima plan za dva mjeseca kakav će mu biti korak, ali neke stvari između njih su nejasne. Ona razmišlja i stalno je govorila da ona zna šta bi on, povratak u sobice kod mamu, a nisu neki odnosi. Ona će isto da dođe kući ocu pred oči, a otac voli njega jako. Ja ne smatram da se oni vole i da je to prava ljubav, nego ta igra i strategija.

– Otkud ti i Ana Jovanović opet u šteku? – pitao je Darko Tanasijević.

– Zezali se, bitno je da nisam u komunikaciji sa Dalilom. Ovo će biti zadnje što ću da pričam ovdje. Dejan ne bi dozvolio da oni budu zajedno. Mislim da je interesantno bilo kad ga je Miki pitao šta je dobro kod njega, osim tuge koju je poklazao. Mislim da je on puno bolji čovjek od nje – rekao je Car, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari