“ONE SU DJEVOJKE KOJE ČEKAJU MUŠKARCA U KREVETU!” – Žestoka pljuvačina po MORALU zadrugarki

Marko Đedović i Anđela Đuričić sjedili su u dvorištu, pa su sve vrijeme ćaskali o dešavanjima iz Bijele kuće, piše Srbija danas.

– Nije isto kad se opr**š napolju i ovdje. Ne upire narod prst u tebe. Fizički je isto, ali menstalno nije. Nije isto, kad ti baba gleda kako nekome žvaćeš đ**u. Zamisli komšije prolaze i smiju ti se što si na televiziji nekome žvakao đ**u. Mi svi znamo da se i naše komšije pr**ju i ostalo, ali ne dođem kod komšije u bračni krevet i gledam ih – rekao je Đedović.

– Užas – rekla je Anđela.

– Još Viki sinoć kaže: “Imam bolji tempo”. Bravo majko maloljetnog djeteta. Užas bre! – rekao je Đedović.

– Njega boli du*e. I jedna i druga su ga čekale u krevetu. Ova u izolaciji, ova vamo. One su djevojke koje čekaju muškarca u krevetu – rekla je Anđela.

– Za njega je to lakše progutati, ali za njih…Ja kad bih pričao istinu, izbio bi treći svjetski rat. Šta kao iskrenost? I ono Mićino da treba da budeš iskren. Šta kao, utrčim u kuću kod kumova i napoljujem ih. Ma odakle vam ideja? Danas se pošalje sms preko stola. Isto tako, kad kažeš moralna ku**o, one kao, pa dobro. Kakve su to moralne i nemoralne ku**e. Pleonazam čisti – pričao je Đedović.

– Mada, ne bi me čudilo da narod misli da smo mi totalno ludi – rekla je Anđela.

– Ma da bre…Gdje ćeš Dalilu u crkvi oženiti? Odeš kod matičara pa mu kažeš da ćeš ovu da pr**š cijeli život, pa mu se zakuneš u njegov pečat.

– Dođeš ovdje i vičeš da je brak institucija. More ma*š bre. Kakva ljubav za cijeli život? Da postoji, ne bi bilo u bajkama – rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

