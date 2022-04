ALEKS POBJEGLA IZ EMISIJE U SUZAMA – DEJAN IZLETIO ZA NJOM: Evo šta se desilo

Šta ti je? – upitao je Dejan, piše Novi.

Ne mogu, zagušljivo mi je unutra. Prolazi mi kroz glavu da ti je takva reakcija zato što si znao da će se Dalila i Car pomiriti – rekla je Aleks.

Miki je prvi put imao ovakvu rasppravu da se ovako iznervirao. Urlaš da se stiskaš – rekao je Dejan.

Ja kada urlam to se čuje. Ja ću imati te sumnje dokle god sam sa tobom. Je l’ imam ja prava da sjednem nekada sama sa sobom? Ne mogu više nikoga da gledam. Moram da vagam non stop kako ću da pričam i šta ću da pričam. Sa tobom uvijek mora da ase pazi a ja onda ajde jašite me svi! rekla je Aleks.

Ja sam okrenuo na spdnju. Ti igraš igre. Kad je iko znao da sam ja ogreban? Je l’ znao neko?! Ja ti kažem da niko nije znao. Ja te nisam stisnuo, ja sam ti samo držao ruke – rekao je Dejan.

Hoću da idem kući! Neću nikome da se dodvoram. Ti ćeš emni da utripuješ da ja ne vrijedim ništa – rekla je Aleks kroz suze.

Neću te dirati, kad dođeš kod mene, ja ću se obradovati. Ja sa tobom ne manipulišem – rekao je Dejan.

Ti stalno napominješ da sam ja glupa i ograničena. Ja ovakva, ja onakva… Moram da vodim računa o svim stavrima, šta?! Što ne paze drugi šta meni govore. Što nekad neko ne pazi sa mnom – rekla je Aleks.

Ti imš potrebu da nabacuješ krivicu na mene. Nemoj mau. Rekao sam ti da izbaciš određene stvari! Sve pokušavam da te siparavim da bueš ti ti, da budeš pametna i onako kako treba. Od sada, kada se uvrijediš, komentariši kako hoćeš. Sa tobom, strogo specifičan odnos a ljubav će biti identična. Ja mogu da ti obećam ovdje kule i gradove, ali neću da te lažem – rekao je Dejan.

Neću više da mijenjam ništa! Ti si mene navikao ovdako da se ponašam. Ti sada ne možeš da se mijenjaš. Ti imaš problem sa bijesom i sa tobom mora da se gelda kako će da se kaže jer ti omdah promijeniš facu i naljutiš se odmah – rekla je Aleks.

