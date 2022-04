PLJUŠTE UVREDE I PSOVKE! Dalila napravila HAOS u Bijeloj kući – zbog nje bila na ivici NERVNOG SLOMA

Naime, Sanja je htjela da sjedne u krilo kod Cara, ali ju je on odbijao zbog Dalile Dragojević, piše Srbija danas.

– Njemu je bilo neprijatno jer je Sanja htjela da mu sjedne u krilo, a on nije htio jer je Dalila bila tu. Vidi se da je on poštenjačina, a i da on nju voli, to je jasno – pričala je Irma.

– Ma šta pričaš ti, on je to radio a na klipu ispod želi da ga stavi u nju – vikala je Dalila.

– Ona i ja smo ponizili sebe, ja sebi ne bih dao za pravo da komentarišem ovo. Meni je najbizarnije jer sam ja sjeo sa Sanjom u pušionicu, a onda su došle moje dvije bivše koje su me zagledale. Molim vas da manite više mene, meni je nešto drugo pokazatelj kakav je ko, ja se sada osjećam, Ja ne znam da ću biti sa Sanjom, ona je rekla, a i Dalila isto – rekao je Car.

– Mani se ti Dalile, fekalijo, hodajuća fekalijo, i meni treba da isključim sve emocije, i kada vidim sve svojim očima druga je priča. On svoju prljavštinu želi da izlije u tuđe dvorište – govorila je Dalila.

– Meni nije dobro – rekla je Irma.

– Ona gleda klip gdje se fekalija žvalavi sa kombinacijom, a onda joj ne da da sjedne u krilo, a onda ide da stavi polni organ u nju – vikala je Dalila.

– Meni nije jasno što se ovo predstavlja kao poniženje – pričao je Car.

– Ma fekalijo, pričao si da je voliš, šta glumiš, šta foliraš bre – vikala je Dalila.

Detaljnije pogledajte u videu.

