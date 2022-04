DEJAN JE OPSJEDNUT RIJALITIJEM: Aleksandra će ga ostaviti čim izađu! Zadrugari osuli paljbu po Dragojeviću

Miki Đuričić je nakon svađe sa Dejanom Dragojevićem otišao u rahabilitaciju gdje je razgovarao sa Sandijem Kojićem o Dejanu i njegovom ponašanju:

– Ma on je manijak i psihopata. Aleksandri nije ni do čega, a on je namjerno udara jajima. Psihopata – rekao je Miki, piše Srbija danas.

– Ova će ga ostaviti nakon rijalitija – dodao je Sandi.

– Ja znam da nisam cvijećka, psujem Irmi tatu u kolicima, ja sam takav, ali nisam kvaran kao on, kako bih ga naučio pameti. On nije normalan, opsjednut rijalitijem, ja to ne mogu da vjerujem. Njega Dalila prevarila, a on za crni sto samo – rekao je Miki-

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

