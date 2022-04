ZABRANIO JOJ DA PIJE ALKOHOL, JER ON NE PIJE! Aleks na STUBU SRAMA, gledaoci je prozvali POKUSNI KUNIĆ

U toku emisije “Pitanja gledalaca”, voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić, piše Srbija Danas.

– Zašto sve slušaš Dejana kao pokusni kunić, zabranio ti je da piješ, jer je on prestao da pije. Je l’ ćeš smijeti da piješ sa Vaskrs? – glasilo je pitanje.

– Mi smo se dogovorili da ne pijemo jedan period, jer mi ne odgovara kad pijem, srijedom se raspadam. Da li ću da pijem za Vaskrs, ako mi se bude pilo, piću. Mi kad pijemo, pijemo gala, a ne da popijem dva piva i poslije da nemam. Piću ako budem željela. Slušam ga sve, ako ćemo realno. Može to neko da tumači da to tako ne treba i da treba da imam svoj stav, on kaže da je to za naše dobro i ja vjerujem u to, pa ćemo vidjeti dokle – pričala je ona.

– Ja trenutno skupljam piva i neću da kažem koliko imam u šteku, da mi se ne bi nakačili. Ovo što se spekuliše da li se pije ili ne, tu sam gdje jesam, mogu da pričam o svemu. Ja mogu da se napijem, pa da razuvjerim sve, ali mi se ne pije. Šta god da uradim, nemam potrebu da se pravdam.

– Aleksandra ako hoće da pije, neka pije. Treba da me sluša i ja nju slušam, kad mi kaže da ne komentatišem, pa na kraju shvatim da to jeste tako. Ja zamjeram više stvari, jer smatram da je to za naše dobro i svaki put se ispostavilo kao nešto što je trebalo da se usvoji. Ona nekad ispadne iz šina, ali takvu sam je zavolio. Ja nju pitam šta hoće da joj kupim. pošto odem prvi. Ona šta hoće, to i dobije – dodao je Dragojević.

