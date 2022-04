“JA NISAM KRŠTEN! NISAM UŠAO U CRKVU…!” – Dejan progovorio o TAJNIM ZNAKOVIMA između njega i DALILE

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Lazaru Čoliću Zoli.

– Zašto trpiš Miljanine bezobrazluke kada napolju možeš imati ženu koju poželiš – glasilo je pitanje.

– Ne trpim ja to, možda radim zbog mog mira. Svjestan sam da ću dati sve od sebe da ovo izguram. Najbolje bi bilo da ne dolazi do nekih situacija kao prije, ja ću i da trpim – rekao je Zola.

Voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Dejanu Dragojeviću:

– Da li smatraš da si povrijedio oca što si poručio da ne šalje ništa za slavu – glasilo je pitanje.

– Smatram da on nije ovdje ja bih volio da se zadrugari počaste ovdje to je dužnost moje porodice, ja ovdje ulazim u rasprave i sebe ograđujem – rekao je Dejan.

– Dejan nema čega da se plaši. Dejan se ograđuje od tih stvari, on zna zašto. On daje Dalili znakove, ja to ne bih povezivao uopšte. Tek kada dođe kući će da shvati šta i kako – rekao je Mića.

– Ja nisam kršten, nisam u crkvu ušao četiri puta. Moji neka meni pošalju ali ja to neću da potenciram. Što se mene tiče neka šalju i za katolički i za bajram. Neću da komentarišem, ja se ograđujem – rekao je Dejan.

– Zbog tih stvari sam ja rekao da je on misteriozan, ne želi da kaže konkretno. Sad je ramazan, ne pije, nema se*s, ja mislim da i ne treba da se izjašnjava – rekao je Car, piše Srbija danas.

– Kroz pitanje je protumačen i taj kontekst, na sto načina može da se tumači, Ja sam neprovjereno rekao i neke stvari iz novina iskulirao i rekao. On ima pravo da radi šta hoće, ali mislim da je poslao Dalili poruku. Ja kao on smatram da treba da se izjasni, niko od njega to ne traži, njegova ličnost to sama izlaže. Ja kada sam u raspravi sa njim, ja sam mu rekao “paša”, mogu da idem sa ljudi kroz kuću i da se pozdravljam kako hoću, ali on najbolje zna – rekao je Mensur.

– Meni prvome je nezahvalno da govorim o tome – rekao je Car.

