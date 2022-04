Zola riješio da UNIŠTI Bebicu – obijelodanio šta je radio Miljani ISPOD JORGANA! Kulićevoj ODMAH pozlilo

Na početku je riječ dobio Čolić koji je obijelodanio vrelu akciju sa bivšom vjerenicom, a onda ostao pri stavu da ne želi vezu sa njom.

– Miljana želi da promijeni neke stvari i da budemo zajedno. Ja sam sinoć rekao sve. Ja u promjene ne vjerujem, ne može da se promijeni da bude bolja u odnosu sa mnom. Ja sam uz nju da joj pomognem, tu sam da joj donesem hranu, da se obuče i sve. Imali smo sinoć neke dodire, nije bilo se*sa, mi nismo u vezi. Ja se plašim da se ni ja ne mogu promijeniti – počeo je da priča Zola.

– Što si uzdisao? – pitao je Milan.

– Ne znam, nije bilo se*sa, bilo je dodira. Ima strasti između nas, mi smo pokušavali da promijenimo tu ljubav, nismo uspjeli. Ja sam joj rekao da ako može da poradi na odnosu kao ja da budemo jedno uz drugo, pa ćemo da vidimo kako će biti i šta… – pričao je Zola.

– Je li ti znaš da je Bebica zavolio njene roditelje? – pitao je Milan.

– Mene to ne zanima, najveća greška je to što je uradila. On je isto kriv što to radi, priča gluposti. On je došao sa njom ovdje i mogao je da očekuje neke stvari ali Bože moj, volio bih da moj i njen odnos ostane ovakav – pričao je Čolić.

– Mi smo imali razgovor jutros – nastavio je Zola.

– Ja znam šta je bilo ispod jorgana, Miljani se ne dopušta da ti radi to pod jorganom. Ona je emotivno nestabilna u tim situacijama, tebe smatram normalnim ali nemoj da ti to radi ispod jorgana. Praviš od nje klošarku – drao se Miki.

– Miki, ja sam stabilna ali ovo je preteško – branila se Miljana.

– Ja ne želim da imam odnos sa njom kakav sam imao – ponovio je Zola.

Detaljnije pogledajte u videu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari