“NA PAPIRIĆU JE PISALO VOLIM TE!” – Dejan progovorio o TAJNIM PORUKAMA koje je pisao Dalili, Dragojevićka ostala zatečena!

Igra istine je u toku, a Marko Đedović se obratio Dalili Dragojević, jer se, kako on kaže, pronašao u njenom izlaganju, piše Srbija danas.

Ako si malo prije pomislila na mene, samo da ti kažem da se nisam odrekao nikoga, nego sam ljut zbog načina komunikacije kad neko ko komentariše nešto što ti ne odgovara – rekao je Đedović.

– Nisam više u poziciji da prilazim ljudima, mislila sam na tebe. Vidim da si se i ti pronašao, ali isto tako hoću da znaš da me nije povrijedilo ono što si mi rekao. Naljutio sam se samo zato što si skočila kad je bilo ono sa Dejanom. Kad neko komentariše, ali ne možeš u svakoj situaciji Dalila biti u pravu – rekao je Đedović.

– Ja od tebe saznam, kao neko sa kim se družim, neke stvari za crnim stolom – rekla je Dalila.

– Ja isto tako nisam iznosio neke stvari sa Dejanom, kad smo pričali…Ja nisam se nikoga ni odrekao, Ša je bio mjesecima u kanalu, ni jednog trenutka mu nisam okrenuo leđa – rekao je Đedović.

– Kad vidim da se neko naglo počne družiti, to meni nije normalno – rekla je Dalila.

– Đedović je postavio pitanje Dejanu Dragojeviću.

– Objasni nam misteriju poruka u duksu. Da li su to uspomene ili su napisane da bi se dale Dalili. Na jednoj poruci je pisalo volim te, na drugoj je bila nacrtana kuća i iznad nje je pisalo Dalila. Ti si tada bio sa Aleks u vezi – pitao je Đedović.

– To je bila prva poruka na kojoj sam napisao volim te, a to je bio neki crtež od prije sto godina. To nije trebalo da se da, rekao sam da se baci. Bilo je kad sam se selio iz garderobera. Kuća ne znači ništa…Ja ne pišem poruke, Aleksandra je pored mene cijeli dan. Nek priča ko šta hoće, niti me intresuje, zvone mi ja*a šta će ko da misli i da kaže. Nisam nosio tu trenerku dugo, a ako vam nešto znači, burmu sam dao, majice bih najradije zapalio, sat ne nosim – rekao je Dejan.

Poenta priče je bila da su to stare poruke, a da su nađene u novom duksu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

