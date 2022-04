“MANIPULATORKA I LOŠ ČOVJEK!” – Filip Car nikad jače UDARIO na Dalilu / “Bolje mi je od kada nisam sa njom”

Naredno gosti bio je Filip Car. On je na samom početku progovorio o raskidu sa Dalilom Dragojević, pieš Srbija danas.

– Meni je bitno da što se tiče nje, vidio sam neke stvari i složio kockice u svojoj glupoj glavi. Ja znam sebe, nisam kao neki muškarci, koji mogu da u odnosi sa ženom budu jadni. Ja sam neko ko će uvijek biti kriv, pa iako je ta ženska strana loša. Bila mu je suludo kad sam gledao da sam se posvetio tom odnosu, ništa mi nije bilo jasno, a stlano sam slušao da je ona ovakva i onakva. Nagledao sam se loših stvari prema meni i prema nekom drugom partneru. Imao sam zbrku u glavi. Ja dijelim žene, ili sam jako dobar ili jako loš. Spomenula je pjesmu, to nema veze sa vezom. Rekao sam da šta god ja kažem, ona će da lovi stvari i to je sad problem. To nema veze sa vezom i namjerno sam to rekao zbog njega, jer znam da će ona da se ulovi. Ona postaje svijesna šta je lagala, ne bira sredstva kad nekoga želi da uništi. Sve što sam čuo i vidio o njoj, uticalo je na mene. Stvari koje sam joj zamjerio, stvari koje je radila Dejanu, nisu mi se sviđale. Zaljubio sam se, pa sam opravdavao, kao što i ona opravdava moje ružno ponašanje. Sa ozbiljnom manipulatorkom i lošim čovjekom imam posla. Uporedio sam nju i Dejanu i rekao da ima manipulotivne moći, ali oni ne mogu da se porede. Čovjek je za nju Sveti Petar. Nemam potrebu da za njega pričam dobro ili loše, ali tako gledam na stvari. Svaki njen potez sam napamet naučio i mogu da ga povrijedim. Ona će da izađe sama na “Zadrugoviziju”, pa će reći kako stoji sama. Ona će na ljubomoru i patetiku, ali neću joj pružiti da idem sa njom. Za mene ne postoji ljubav sa njene strane. Zabršila je brak, ali smatram da su neki drugi momci to htjeli, desilo bi se, na primjer ti, da si htio. Došao sam u situaciju da kad bi me neko pitao koga jedva čekam da ne vidim, to je ona – govorio je Car.

– Dalila sa mnom ne može da se nosi, jer sam previše inteligentan za nju, sve ono što ona nije. Ona će sad sve da prestavi… Ja sam u zadnjem odnosu sve pokušao normalno – nastavio je on.

– Ona je prije dve nedjelje bila gost, pričali smo u tebi, kako vam je lijepo u vezi – dodao je Stefan.

– Znam joj svaki korak i znam sve što radi. Osjećam se toliko dobro otkako nisam sa njom – dodao je on.

