“MOJA JADNA DALILA NIŠTA NE ZNA!” – Emina Mujić OČAJNA, želi da OBAVIJESTI kćerku HITNO!

Emina Mujić jako je ogorčena na svog zeta Filipa Cara, koji, kako ističe, sve vrijeme kinji i maltretira njenu kćerku Dalilu Dragojević.

– Opet stres zbog Dalile i ovog smrada iz Crikvenice! Sve je na nju ponovo svalio i krivi je iako mu je rekla da sama ide iz rijalitija. Ona ga je pročitala i zna da će da joj prebacuje ako izađe s njom, što se desilo kad ih je produkcija vratila! Osuo je paljbu i uvrede po Dalili, pljuje je, gađa čim stigne i sve tako dok ne stigne obezbjeđenje. Psuje mene, Husu, sve nas vrijeđa! Naziva je k*rvom i razne epitete joj lijepi. Ali, sreća pa su se pojavili snimci da se zna ko je i šta je on i šta je radio u Crikvenici od djetinjstva, pa do danas! Njegova rođena tetka je otkrila istinu o njemu! On je nasilnik nad ženama, on je za Lazu Lazarevića, a ne da boravi u rijalitiju sa normalnim ljudima. Pogotovo Dalila koja ne zna ništa od toga ne treba da bude vreća na kojoj on iskaljuje svoj bijes i to ludačko ponašanje! Psihopata ostaje psihopata i tu nema promjena! On je jedan običan smrad iz Crikvenice! Ni ime ne mogu više da mu pomenem – kaže Emina za “Svet” i osvrće se na vezu bivšeg zeta Dejana i Aleksandre Nikolić.

– O ovoj, navodno zaljubljenoj Aleksandri koja Dejana svojom pričom i plakanjem drži pored sebe, tek ima šta da se kaže, ali dobro. Niti je naivna, niti fina kako se predstavlja. I te kako je sve drugačije nego što sad Dejan misli, ali neka svijet sazna pravu istinu o ološima! – zaključuje Dalilina majka Emina, prenosi Svet.

