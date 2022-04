NIKAD AGRESIVNIJE SCENE – ŠAMARI I ČUPANJE! Milica ponovo nasrnula na Mensura!

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić žestoko su zaratili u pušionici. Ja ne mogu više da joj objašnjavam, po cele dane to radim. Ja ne mogu više njoj pune glavu – govorio je Mensur.

– Ja ne mogu da te slušam više – govorila je Milica.

– Ma daj ti se ložiš na Sandru Rešić, samo nju slušaš – vikao je Mensur.Nemoj ti moje prijateljstvo sa Sandrom, ti si dečko bolestan, mi smo završili – rekla je Milica..

– Treba da te bude sramota, ne možeš tako da svi me napadaju, ti me ne braniš, nego me kanališ – rekao je Mensur. Srušiću ti ceo grad, ja sam sa tobom u odnosu, ja tebe volim – vikao je Mensur.

– Ma ja tebe ne volim, aj mrš napolje – govorila je Milica.

– Ma to možeš samo sa onim tvojima u Varvarinu, sve ti je stizalo, sram te bilo, odao te je mali, ja sam stajao iza tebe, molio sam te da mi na današnji dan ne pruređuješ ovo, molio sam te da ne radiš to. Davao sam ti savete, govorio sam ti da budeš dobro čeljade. Tebi je Mina Vrbaški pomutila mozak, a ja sam posle svega i dalje sa tobom, a ti ne čuvaš mene. Ja sam i zbog nje ginuo, a ne zbog tebe, nju volim svim srce, ti ne ćutiš nikome. Glumiš jadnicu, hoćeš da budeš pobednica i superfinalista – vikao je Mensur. Ja sam se svađala sa Minom dok si ti ćutao, je*alo te finale, ti mene vređaš govoriš mi da sam monstrum, mrš napolje – vikala je Milica,piše Srbijadanas

– Ja te molim kao Boga već neko vreme da mi ove stvari ne priređuješ. Je l’ vidiš ti kako se ja osećam? Je l’ si ti bolesna devojka? Svi smo mi iz selendre – drao se Mensur.

Detaljnije možete pogledati u videima ispod.

