POJAVILA SE JOŠ JEDNA BIVŠA FILIPA CARA: Dalila na aparatima – Poznaju se, ŽIVJELE ZAJEDNO!

Kontroverzna Deniz Dejm napustila je “Zadrugu” prije nekoliko dana, a sinoć se pojavila u emisiji “Pitam za druga”, kako bi ispričala svoje utiske o rijalitiju i cimerima, piše Srbija danas.

– Taj trougao… Meni se čini da Miljana radi sve za kadar i Zola takođe. Meni je Car zvijezda rijalitija, on je šarmantan. Meni je bio zanimljiv, imali smo neke prepiske. Da, meni je on bio zanimljiv i šarmantan. Ja sam njemu prva pisala, pošto sam pratila Zadrugu, pisala sam mu da se vidimo, imali smo vruć video poziv, ali ne bih više od toga. Kada sam saznala da je on sa Majom Marinković, ja sam se sklonila. Taki i ja smo drugari, ja sam se sklonila – rekla je Deniz.

– Je l’ si rekla Takiju da si se čula sa Carem? – upitala je voditeljka.

– Nisam, ja sam poslije saznala. Ja sam trofej, ja ne pričam kakav je bio taj video poziv – rekla je Deniz.

