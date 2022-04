JA ZARAĐIVALA U ZADRUZI, A ON NAŠAO ŠVALERKU: Poznata pjevačica šokirala – RAZVODIM SE!

Bivša zadrugarka i pjevačica Ivana Šašić preko društvene mreže saopštila je da se razvodi nakon pet godina braka od Bojana Simića. Ona je navela da je muž varao sa starijom damom iz Šapca, piše Srbija danas.

Kako piše Star, do prevare je došlo još kada je pjevačica bila u rijalitiju.

“Ivana je jako povrijeđena, zbog djece se trudi da bude jaka i da ne pokazuje koliko joj je teško, ali se njoj svijet za minut srušio. Kada je izašla iz rijalitija počela je da sumnja da se nešto dešava, Bojan nije bio isti koliko god da se on trudio da se ne primijeti ništa. Sve češće je bio odsutan, a Ivana i on se nisu odvajali, i to joj bilo baš čudno. Prošle nedjelje jedna njena prijateljica joj je rekla kako se neka žena iz Šapca raspituje da li su ona i Bojan još u braku i da li je istina da će da se razvedu. Ivana se smijala ne sluteći da se ljubavnica njenog muža raspituje o tome. Nešto kasnije, pevačica je počela da istražuje ko je žena koja je to pitala njenu prijateljicu i došla je do skandaloznog saznanja. Bojan je toj ženi govorio da se on i Ivana rastaju i da kod njih ništa ne funkcioniše. Ivana je iste sekunde rekla Bojanu da spakuje stvari i napusti stan. Vikala je i plakala, nije mu dozvolila da joj bilo šta kaže”, priča izvor blizak pjevačici.

“Ivana je saznala da su oni vezu započeli dok je ona bila u Zadruzi i to je dodatno potreslo. Ona se mučila tamo odvojena od djece da zaradi honorar, a on je za to vrijeme našao švalerku. Baš je razočarana, ne želi ni da ga vidi ni da ga čuje” završva izvor, a pjevačica kaže da više neće da čuje za njega!

– Ja sam joj ga poklonila, nije željela da prihvati poklon. Sam pao, sam se ubio. Ne želim više da pričam o njemu, ja imam moju djecu i oni su mi najbitniji na svijetu. Ne mogu ja pored njih dvojice da budem loše. Stvarno sam dobro, srećna sam što sam saznala sve. Izdaju nikad ne praštam, ovo nije ni prevara nego izdaja – kaže Šašićka i dodaje:

– Dobro se osjećam, mirna sam, okej sam, povrijeđena jesam, razočarana jesam. Prevaru ne smatram kao bauk, pa možda bih i prešla, da je bio intiman čin njih dvoje, pa kao ne znam, možda bih prešla, ali ljudsku izdaju ne praštam. On mi se kleo da od toga nema ništa, da mu je to neko namjestio i sve ovo vrijeme on pokušava da se pomirimo, i poruke, i zvanje, i pisanje, ali ja sam samo htjela da budem čista sama sa sobom. Ja sam se čula sa tom gospođom, protiv nje nemam ništa, ona ništa nije kriva. Ja sam je zamolila da mi pošalje njihove prepiske, on se i dalje kune da to nije njegovo i da te prepiske on nije pisao, a sa druge strane, ko će znati kako on piše, bolje od mene? Ja znam da je on pisao te poruke. Kroz ovaj pokušaj pomirenja sa mnom, meni samo pozli, jer mi šalje iste poruke kao i njoj! Ja sam stavila tačku, jednostavno ne možeš nekome od deset dana poznanstva i veze reći da ga voliš, a posle toga kada te neko uhvati u toj prevari, da pokušavaš da se pomiriš sa ženom sa istim tim riječima – govori Ivana za Republika.rs i dodaje:

View this post on Instagram A post shared by Ivana Sasic (@ivanasasic1)

– Pokušala sam da pričam sa njim, da shvati i da se pomirimo, te aveti i poruke napisane bi u mojoj glave bile konstantno. Brak kao brak nije bio ni savršen, ali ni najgori, imali smo uspona i padova, ali smo bili jedno uz drugo. Ne mrzim ga i nikada neću, neću ga pljuvati, neću ništa loše govoriti o njemu, jer bi pljunula na sebe i pet godina, jer je on bio moj izvor! Ovdje su mi papiri za sporazumni razvod braka, on ne pristaje, ali se nadam da će potpisati danas, sutra, da ćemo to lijepo i na miran način da riješimo. Nemamo zajedničku djecu, imovinu, ništa na osnovu čega bi se dijelili. Sa druge strane, ja sam starija od njega sedam godina, ja imam dva sina, on ima sina iz neke prethodne veze… da je našao neku mladu i zgodnu, ja bih mu rekla svaka mu čast! – dodala je pjevačica.

– Moja djeca ga mnogo vole, a kada se to desilo, nisam željela da primijete da sam nervozna i da pomisle da su oni razlog moje nervoze, ja sam im rekla da je Bojan uradio to i to, da nije dio više naše porodice, da ću da se razvedem. Ne pitaju, pokušavaju da me iskuliraju kada osjete da sam nervozna – rekla je Ivana.

Facebook komentari