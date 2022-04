“PRORAČUNAT JE I NAMAZAN” – ALEKS NAKON RASKIDA SA DEJANOM OTKRILA SVE DETALJE: Sukob za crnim stolom, DEJAN IZGUBIO KONTROLU

Kako si Dejane? Na koje načine te Aleksandra svjesno ili nesvjesno ‘kanali’? – pitala je novinarka.

Odlično sam. Ne znam tačno situacije. Kada vidi da nije u pravcu, izmislit će nešto kako bi mene ponizila ili ukanalila, na primjer, situacija kada je govorila da ja ne poštujem konobare i majstore. To su neki nepotrebni komentari kako bi ispalo da je ona u pravu i ja loš… Ja imam samo određeni pristup sa nekim ljudima, ali dobro. Nije to neko ozbiljno kanaljenje, nešto što me ugrožava. Mislim da to nije ništa duboko, nego su to njene ishitrene reakcije koje se dešavaju… – odgovorio je Dejan.

Ispada da je ona glupa, pa joj ti prevodiš? – pitala je novinarka.

Nije glupa, nego ima te ishitrene reakcije. Malo je ograničena a ne glupa, to nikada nisam rekao… Ali ne želim da uđem u raspravu sa njom, da ne ispadne gore nego što jeste. Imam jedan pogled na svet a ona drugi i onda se dese takve gluposti. Banalne stvari… – govorio je Dragojević.

Kako komentarišeš ovo što je Dejan rekao? – pitala je novinarka Aleksandru.

Gluposti… Ja moram da vodim računa kako priča, moram da objašnjavam non stop svoje postupke… Ne želim više da budem kriva za njegovo ponašanje, čak i kada mislim da nije u pravu ja klimam glavom. Njemu je bitno da bude glavni u našoj vezi… – odgovorila je Nikolićeva.

Mnogi komentarišu da on pravi autoritet kod tebe, jer to kod Dalile nije uspio – nastavila je novinarka.

To nije tačno. To što se komentariše to je nešto drugo, samo me sada vidite iz drugpog ugla. Takođe, razlika je što više ne rješavam probleme ispod pokrivača – ubacio se Dejan.

Moram priznati, meni je isto delovalo. Odlučila sam da ga puštam, neka bude kako želi. Ja sam se zaljubila, iskreno rečeno, odlepila sam za njim. Uhvatim sebe kako prva trčakaram za njim, kako se ja prva pravdam… – nastavila je Aleksandra.

Smatram da će mu trebati dosta vremena da se oporavi od svega što mu se izdešavalo. Mislim da će mi biti potrebno puno strpljenja da ovaj odnos podnesem i kontrolišem. Sada sam svesna saveta koje su mi stvari govorili ranije… Hoće da bude dominantniji, to mi deluje kao neka trauma i da sada želi da ispravi sve ono što je imao u prethodnom odnosu – govorila je Aleks.

Kako može da zna kada sam ja samo ‘šu šu, ša ša’ – dodao je Dejan.

Mnogi su u pravu to što govore. Previše sam njega uzdigla a sebe spustila. Da li on mene manipuliše ili ne, ja evo ne znam – rekla je Nikolićeva.

Kako ja tebe manipulišem – smijao se Dragojević.

Ono što mene ubija što me je dobro upoznao, zna kako dišem i sada to koristi… Ni meni nije jasno zašto je važno da on uvek bude u pravu… – viknula je Aleks.

Ako su moje namjere dobre i savjeti manipulacija, ja ne znam… – dodao je Dejan.

Evo ne znam. Njemu sve smeta, sve ga nervira, ja ne znam više kako da se ponašam. On nije glup, namazan je i proračunat, a ja sam budala sve kažem iskreno – vikala je Aleks.

Ovo nije istina. Ne znam da li sam ja lud – pravdao se Dragojević.

Ovde meni nešto smrdi, ali ne znam šta. Svašta mi prolazi kroz glavu. Prva stvar, da je sa mnom, da bi ispravio greške iz prošlosti… – započela je.

Kako je to istina? Ja sam se odrekao prijatelja ovde zbog nje i svi su me osudili zbog toga! – viknuo je Dejan.

Moram da umiješam i nju, kada se spomene tema da li i dalje voli Dalilu, on promeni facu. Pratim ga i gledam mu uvek reakcije, zato i sumnjam u to šta će biti posle… Nije mi normalno ništa ovde… – vikala je Nikolićeva.

Hajde mani me se! Šta ćeš onda sa mnom? – urlao je Dragojević.

Ne mogu da se odvojim, ja sam se zaljubila – nastavila je da viče Aleks.

Šta je sad ovo, Stokholmski sindrom? Daj nemoj molim te – urlao je Dragojević.

Svi su na njegovoj strani jer se njemu desilo to što jeste! Niko neće da mene razumije – vikala je.

Sada ona traži podršku! – dodao je Dejan.

Vjeruj mi nije tako! Kada bi čula Miličino mišljenje, iznenadila bi se – dobacio je Mensur.

Da li je ovo neko takmičenje sada? – ubacio se Mića, piše Novi.

Neću ni da pričam, ovo nije u redu! Niko me ne sluša!

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari