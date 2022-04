STAVIO TAČKU NA NJIHOVU VEZU! Dejan ušao u crveno – pred svima ODUVAO Aleks, pa priznao: “Dalila i ja…”

– Nju prodaješ. Mensura boli ku**c, ne zanima me to – skočio je Mensur, piše Srbija danas.

– Traži raspravu i da mene ljudi komentarišu, pa nisam ja glup – rekao je Dejan.

– Ja sam je pitala na šta sumnja, ona nije rekla da je istina – rekla je novinarka.

– Rekla je ja sumnja da prema tamo sa kim sa bio, a onda je rekla da ono što sam ja rekla da je istina – rekao je Dejan.

– Nije normalno da ako kaže da je to istina, da je sa njim – dobacio je Đedović.

– Ja sumnjam u godinu dana veze sa Minom, a ne u brak. Ima apsolutno pravo i sve to – rekla je Milica.

– Nema pravo, jer joj ja ne dajem povod – rekao je Dejan.

– Pu kakav si prijatelj – rekao je Mensur.

– Nisam ja direktor ovdje – rekao je Mića.

– Nervira me Mića, jer je nonstop kanali ovdje – rekao je Mensur.

– Ovo što radi Aleks, igra rijaliti, sram je bilo – rekao je Mića.

– Sram tebe bilo što to misliš – rekla je Aleks.

– Ona sumnja za te face i to, pa sam ja povezala da on to radi da bi Dalila vidjela šta je izgubila, a da tamo ima pakao – rekla je Milica.

– Ne slušate me! – prodrala se Aleks.

– On hoće da svali svoj odnos preko ovoga, nije isto. Jao, brani te Mensur koji te je ovdje us**o – rekao je Dejan.

– Reci šta je, ajde reci. Ma ajde fićfirići jedni – rekla je Aleks.

– Neka sam folirant, nemoj slučajno da mi se obratila i da mi ne priđe. Neka bude da sam sve radio lažno, nemoj slučajno da si mi se obratila. Mene batali u svakom smislu i od mene odj**i – rekao je Dejan.

– Mensur je neko ko svoj odnos nije završio kako treba! Ona našla dečka on patio, sad vuče repove! Ja sam sa Daliliom imao šta sma imao, rastavio se ovdje i sve smo riješili! Mensur nije sa Minom završio jer nije ni pričao! Dalila i ja se ne gledamo, a on se očijuka sa Minom! – govorio je Dejan.

Detaljnije pogledajte u videu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari