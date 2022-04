SVE JE OBJELODANIO! Nakon što je odjeknula vijest da Car KRIJE SINA, oglasio se i Bruno: “Bilo bi dobro da…”

Danas je domaća javnost zanemela, kada je isplivala informacija da Filip Car ima sina koga nikada nije spomenuo, što je u javnosti iznela njegova bivša devojka i objasnila detalje njihovog odnosa i situaciju iz koje je rezultiralo roditeljstvo.Nakon ovoga, oglasio se za domaći portal njegov najbolji prijatelj, Bruno Uremović, koji je gotovo član porodice i neko ko ga godinama najbolje poznaje i zna svaki segment njegovog života, te je rekao da li su ovi navodi istiniti.To su gluposti, naravno da nije istina. Filip je sada javna ličnost i ove situacije su vrlo moguće, sada svako može da se javi i izmisli neku priču. Dovoljno ste ga upoznali kroz rijaliti da znate da on tako nešto nikada ne bi krio i vrlo bi ponosno govorio o tome da je istina. On je dobra duša da bi bio sposoban da krije dete. Ne može da sakrije neku glupost koja ga izjeda, a ne ovako nešto. To je bar lako proveriti, ali bilo bi dobro da ima jedna ljudina više! – rekao je on,piše Srbijadanas

