“OSTAO JE BEZ GLAVE I BEZ RUKU!” – Svi su se ovoga bojali – ZOLA I BEBICA na bojnom polju, leti perje po Zadruzi

Nenad Macanović više nije mogao da ćuti i nakon svega što je doživio u toku dana, riješio je da se obračuna sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem, piše Srbija Danas.

– Jedno govoriš a drugo radiš, sama sebi sve ovo radiš, mi nismo više zajedno – rekao je Bebica.

– Moraš da shvatiš da meni niko nije prijetio – brecnuo se Zola.

– Znam ja ko je tebe tukao… Znam i tvog dobrog druga Mirka, sve ja znam o tebi, razumiješ li? – nastavio je Bebica.

– Mene niko nije pipnuo,taj neki bi ostao bez glave i bez ruku, lagala te je – dodao je Zola.

– To što je ona napričala tebi, ja ne znam – rekao je Zola.

– Nebitno je sve, kažem ti kako jeste – dodao je Macanović.

– Ne znam kako je došlo do toga da ti meni kao pretiš? Šta sam ja tebi rekao ili uradio? Ja nikada nisam osporio tvoj život i to šta ti imaš, mene ništa to ne interesuje – govorio je Zola.

– Dobit ćeš i poziv sa Marijom. Sve što si tražio ja sam ti dao, ja sam čist – nastavljao se Nenad.

– A što me sada ne pustiš? – ubacila se Miljana.

– Ja sam te pustio. Neće me nniko praviti budalom, slobodno se pomiri sa njim – odgovorio je Bebica.

– Ja bih, ali on neće – rekla je Miljana.

