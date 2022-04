IZGUBIO VIŠE OD POLA HONORARA: Filip Car ovim potezom NALJUTIO VELIKOG ŠEFA! Paprena kazna stiže iz produkcije?!

Sanja Grujić je sinoć napravila pravu pometnju kada je za svoja dva potrčka odabrala Minu Vrbaški i Filipa Cara. On se skoro cele noći, ali i jutra, svađao sa Dalilom Dragojević zbog toga što ona nije htela da ide sa njim u izolaciju.Ove noći Car je odlučio da prekrši pravilo Velikog šefa. Naime, po pravilima života u Beloj kući, potrčci smeju da spavaju samo u izolaciji, a on je odlučio da ove noći spava kraj Dalile.S obzirom da je Filip bio kažnjavan puno puta on bio mogao i da napusti Zadrugu skoro i bez honorara.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Facebook komentari