DRAGOJEVIĆ PONOVO LOMI I RUŠI SVE PRED SOBOM: Aleks otkrila Dejanovu tajnu za Crnim stolom, NASTAO HAOS

Nakon Miljane Kulić, od voditelja Milana Miloševića riječ je dobio Fran Pujas, kako bi prokomentarisao odnos Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića. U međuvremenu se nastavila rasprava Aleks i Dejana zbog toga što se on žali zadrugarima na njihove probleme.

Zamisli da ja pričam drugima šta mi smeta… Dao bih im oružje – zamjerio je Dejan.

Po svemu ovome što čujem sad i na šta se Aleks žali posljednjih dana, očito ona ima neki problem sa njim. Ili neku sumnju ili neki ozbiljniji problem, pa na njemu to ispoljava na drugi način. Sigurno postoji dublji problem od toga da ne može da ustane kad je on budi – smatra Fran.

Nijedan par ne smije da dozvoli da njihov problem dođe za crni sto. Kad imaš problem, to se rješava ispod pokrivača, a ne za crnim stolom. Došli smo do 10 stvari koje ti smetaju. Ja ću pomisliti da vi svi igrate rijaliti. Te probleme možete sami da riješite. Tom reakcijom na to što te je budio, pa i da je želio da bude sa tobom stalno, to ti je lijepo, imaš dečka koji hoće da bude sa tobom. Ne treba ti ovo, on ima problema u svojoj glavi… O tome ti Dejan priča. Vi rješavajte vaše probleme. I kad dođe za crni sto, kažete: “Ja sam pogriješio, ja sam pogriješila, ali riješili smo” – rekao je Miki.

Ne valja kad kažem šta mi smeta, kažu raskini, šta hoćete od mene? – pobjesnila je Aleks.

Sa dečkom i djevojkom se raskida ako si nezadovoljan, a ne kad ti nešto kažu Pera, Žika, Mika – dodao je Đuričić.

On je kao Mensur, samo je transparentniji. Hoće ljudi da me ne napadaju, vodi računa kako se oblačim, to mene guši! – rekla je Nikolićeva.

Tebe guši što ti želim dobro. Želim ti sve najbolje, ne radim ti ništa loše, a ti pričaš da si izgubila sebe. Izađemo napolje, prođe mjesec dana, ona sretne druga koji se ponudi da je prebaci negdje automobilom. Ja joj to prebacim, ona će da kaže da je gušim. Hoće li mi okrenuti leđa? A ovdje hoće bebu, biznis, da se uda, a guši se poslije mjesec dana… Šta sam ja, doživotni šetač? Kako se kome digne k*rac da me izj*be. Šta ti loše radim da se gušiš? Moj život je javan posljednjih pet godina, ja treba da se gušim od tvog – pobjesnio je Dejan.

On kaže da ga nervira moja prošlost, a to ne kaže ovdje – dodala je Aleks.

Mrš, bre, dosta mi je p*šanja po mozgu – izgorio je Dragojević.

Dejan je pobjesnio, razvalio vrata i izašao iz Bijele kuće.

