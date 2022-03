“RAZBOLJELA SAM SE ZBOG NJEGA” – Psihičko stanje Aleksandre Nikolić sve GORE?! Janjuš joj ukazao pomoć!

Ivana Šopić u toku emisije “Pitanja gledalaca” postavila je pitanje za Aleks Nikolić.

– Je l’ si baš morala kod Miće na rođendanu da se njišeš kod Janjuša? – glasilo je pitanje.

– Sanja je tu sjedila pored mene, ona se pomjerila. Ustala sam da igram, da se provedem. Nisam ga nešto nit specijalno gledala, možda mahinalno nekada. Ja sam pogledala Anu i u njega, on je gledao u Anu. Eto, da sam znala da će tako da se protumači, ne bih ni igrala – rekla je Aleks.

Naredno pitanje bilo je za Dejana Dragojevića.

– Čemu noćas onako oblijetanje oko Irme? – glasilo je pitanje

– Tražili smo pivo, pa smo igrali oko nje. Bila je neka spr**a – rekao je Dejan.

– Nisam to shvatila kao spr**u, bilo mi je jako neprijatno. Ružno sam se osjećala. Osjećala sam se kao nečije oružje, bilo je maksimalno poražavajuće – rekla je Irma.

Sljedeće pitanje je za Aleks.

– Šta znači kada kažeš da si izgubila sebe u odnosu? – glasilo je pitanje.

– Tako se osjećam, pogubljeno. Ne znam, nekako, znam da treba tako da funkcioniše odnos. Treba da pazim na sve i da pomognem da njemu bude dobro, a ja sam sebe zapostavila. Malo, možda sam ugušila svoj karakter i temperament. Posvetila sam se, kad nije želeo da bude sa mnom, trčkarala sam. U suštini, treba da me prihvati takvu kakva jesam. Zna da nisam normalna – rekla je Aleks.

– Da li se plašiš da te Dejan ne bi volio, kad bi ti bila 100 posto svoja? – pitala je Ivana

– Sklonio bi se možda. On vodi računa da me koriguje da ja ne iznosim neke stvari za stolom, gdje ćemo se raspravljati i onda ja počnem da se ponašam po tom šablonu koji je nametnuo. To nisam ja – rekla je Aleks.

– Umjesto Aleks da bude srećna, ali je on jedini momak koji joj je kao dečko posvećen. Djeluje nesrećno, a treba da bude srećna – rekao je Janjuš.

– Ja sam se za njega vezala i postalo je bolesno. Nekako, da bi on bio bolje, ja sam samu sebe izgubila – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

