IZNENAĐENJE NA SAMOM POČETKU EMISIJE, ALEKS OTKRILA ISTINU O NJOJ I MENSURU: On problijedio, Milica na rubu suza

Što lijepo ne priznaš da ti je krivo što je Aleksandra sa Dekijem? Sve dok je Deki bio sam bili ste super, a čim je stupio sa njom u odnos, ti si se okrenuo – glasilo je pitanje, piše Novi.

Nema to nikakve logike, nikome se nisam miješao, a pogotovo ne njemu. Ja sam se najstrašnije saosjećao sa njim kad mu se to desilo. Ne gledam ja.

Aleksandru, nisam bio nikad zaintresovan za Aleksandru – rekao je Mensur.

Odmah ću da ga demantujem, što ne bi bili iskreni?…Za početak, Mensur laže. On je mene napolju zvao da se vidimo. Pošto je on ovako bezobrazan, nisam to htjela ni da spominjem – rekla je Aleks.

Kako smo ti i ja uopšte stupili u kontakt? Ja sam bio sa njim, pa ste se dopisivali – rekao je Karić.

Meni je Mensur pisao, zvao me i čuli smo se na video pozivu. Bio je viber, imam tvoj broj. On ima loše mišljenje o meni, ja to znam i zbog toga je i krenuo u konflikt sa Dejanom. Ajde neka bude da smo sve mi htjele da budemo sa tobom, a da ti nisi htio…Ja sam tada bila negdje, on me je zvao da dođem da se vidimo, ja naravno nisam otišla – rekla je Aleks.

– Blamage brate… Ja Dejana nisam nikada napadao – rekao je Mensur.

Voditeljka je dala riječ Stefanu Kariću kako bi pojasnio situaciju oko Mensura i Aleks.

– Mensur je bio zaintresovan da se čuje sa Aleksandrom, to je bilo pred ulazak u Zadrugu. Pitao sam ga kad je ušla i tad mi je rekao da nije to to – rekao je Karić.

Ja sam kod njega vidio. Nije on uopšte pisao – rekao je Mensur.

Mensur je bio zaintresovan, a ja sam zbog toga poslao Aleks poruku – rekao je Karić.

Je l’ moguće da mi nisi rekao? Ništa mi nisi rekao – ubacila se Milica.

– U video-prilogu pogledajte detaljnije.

