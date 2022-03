PONOVO RASKINULI- ONA SE GUŠI U SUZAMA: Ne može da dođe sebi, ORI SE EKONOMSKO DVORIŠTE

Nije mi ona problem, tvoje ponašanje je problem. Boli me ku**c više i za tebe, ništa nisi zaslužio – drala se Milica, piše Novi.

Ja ti ništa ne radim, nemoj da praviš monstruma od mene, ništa nisam uradio – drao se Mensur.

Prema meni si odbojan…Svaki problem ćemo da rešimo tako što ćemo da se grlimo, a ja ću da trpim – nastavila je Milica.

Ja te razumem. Jaoj šta ti radiš – rekao je Mensur.

Imaš poverenja, pa možeš da me pustiš. Nju si voleo i poštovao zato što ti je to radila. Cenio bi me kad bih ti pravila ljubomorne scene – rekla je Milica.

Šta mojoj ličnosti fali – pitao je Mensur.

Nisi iskren, tačka. Izbegavaš me preko dana, u krevetu me zagrliš 5 minuta i okreneš se – prodrala se Milica.

Jao nije ljubavi – rekao je Mensur.

Dobro, svi mi namreno rade, šta mi ti radiš? Opet se smeješ, opet si smrad prema meni – drala se Milica.

Kako ja mogu da se grlim sa tobom kad si nadr**na – drao se Mensur.

Skloni se od mene, raskini sa mnom, ja to želim – rekla je Milica.

Utukla si se psihički – rekao je Mensur.

Ti si me utukao tvojim ponašanjem za stolom – rekla je Milica.

