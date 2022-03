Holivudska zvijezda odstranila grudi i postala muškarac

Kada se na pozornici 94. dodjele Oskara pojavio Eliot Pejdž (Elliot Page) mnogi su protrljali oči i razmislili odakle im je poznat. A riječ je o nekadašnjoj glumici Elen Pejdž (Ellen Page), zvijezdi filma “Džuno”, koja je promijenila spol i postala muškarac.

Holivudski glumac Eliot Pejdž, nekad poznat i kao Elen Pejdž, potpuno je prigrlio svoj novi identitet i ne libi se da golišavim fotografijama pokaže kako izgleda nakon promeniijo spol i operirao grudi kako bi postigao muževniji izgled.

Eliot je na svom profilu na Instagramu prošle godine objavio prvu fotografiju na kojoj pozira bez majice i na kojoj pokazuje svoje novo tijelo.

Eliot je u martu 2021. godine potvrdio medijima vijest da se podvrgao vrhunskoj operaciji promjene spola na svom transrodnom putovanju. Tačnije, bio je na operaciji kojom se uklanja tkivo dojke kako bi se postigao željeni muževniji izgled.

Hormonske terapije i razni zahvati urodili su plodom i nikad niko ne bi pomislio da je ovaj isklesani momak nekad bio žena.

Za svjetske medije je jednom prilikom rekao da se osjeća sretno.

– To je u potpunosti promijenilo moj život. Operacija me oslobodila od totalnog pakla koji sam prolazio tokom puberteta i omogućila mi je da se konačno pogledam u ogledalo. Konačno sam stigao do ovog mjesta u svom životu. Zahvalan sam na nevjerovatnim ljudima koji su me podržavali na mom putu. Ne mogu dovoljno ni da izrazim kako je lijep osećaj konačno voljeti samoga sebe – rekao je glumac.

Njegova bivša supruga Ema Porter izjavila je da je jako ponosna na Eliota, ali ipak su odlučili da se raziđu i svako je krenuo svojim putem pa je Eliot u januaru podnio zahtjev za razvod nakon tri godine braka. prneosi “Avaz“.

