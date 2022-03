MENSUR PRETUKAO MINU – ZADRUGARKA IZGUBILA BEBU: Udarao je nogom u stomak, ON SVE PRIZNAO DO DETALJA?!

Mina Vrbaški otkrila je da je njen bivši dečko, Mensur Ajdarpašić bio nasilan prema njoj, a moguće da je tada bila trudna.

– Mina Vrbaški otkrila je jezive detalje svađe koju je imala s bivšim dečkom Mensurom Ajdarpašićem dok su bili u vezi, pa je ispričala da su se jednom prilikom potukli toliko da je nekoliko puta šutnuo u stomak i udario pesnicama u glavu. Mina je pred zadrugarima ispričala da je u to vreme sumnjala da je u drugom stanju i da je izgubila bebu posle kobne večeri.Najviše sam se uvredio kada mi je stigao jedan snimak sa žurke na kojoj je bila Mina. Družila se s nekim dečkom, ja sam našao broj telefona jednog momka kog sam posle nazvao, on je meni napravio nekoliko snimaka sa splava i to su mi bili dokazi za to šta Mina radi. Kada smo se posle posvađali oko svega toga, ja sam je gurnuo nogama u stomak. Priznajem da sam preterao. Pala mi je klapa i nisam mogao da dođem sebi. To je bilo najmanje što sam mogao da uradim u tom naletu besa – počeo je priču Mensur, a Vrbaški je onda šokirala zadrugare pričom o trudnoći:

– Sve je to OK, jesmo se svađali zbog nekih mojih postupaka, ali zašto ne otkriješ javno zašto sam ja otišla iz Crne Gore? Posvađali smo se, slomila sam ti telefon, a ti si mene udario. Zbog svega ti je dolazio i inspektor na vrata. Ljubomorisao si mi, svađe su nam bile krvave. Nisi me tukao, ali me jesi udarao i šutirao u stomak. U tim trenucima sam se najgore osećala jer sam posumnjala da sam bila u drugom stanju. Imala sam mučnine pre te svađe, nešto se dešavalo s organizmom, pa je moguće da sam bila trudna. Možda sam izgubila bebu, a da to ne znam. Nisam se proveravala i nisam radila nikakve testove. Apsolutno ti ništa nisam pominjala.

Mensur je na celu priču ostao nem, a rasprava se smirila. Ajdarpašić je kasnije devojci Milici Veselinović počeo da prepričava detalje kobne večeri, pa je počeo da se preispituje oko toga da li je Mina zaista bila trudna.

– Mina mene predstavlja kao nasilnika, a ona nimalo nije cvećka! Ne znam otkud sad odjednom da priča o trudnoći?! Ispada da je sad kao bila trudna i da sam ja kriv ako je izgubila bebu. To je nemoguće. Priča o tome, a u vreme kad je imala mučnine provodila se, izlazila, pa su mi drugari slali s kim su je sve viđali po gradu. Nešto se tu ne slaže, zato neću ni da se potresam oko ovoga, a nemoj ni ti – pričao je Ajdarpašić,piše Srbijadanas

