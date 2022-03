STEFAN KARIĆ NAPUSTIO ZADRUGU ZBOG POVREDE, OGLASILA SE MISICA: Hitno hospitalizovan u bolnicu, JEDNA STVAR UKAZUJE NA RASKID

Kako se vidi na snimku iz bolničke čekaonice, Karić hramlje na desnu nogu, a primljen je preko reda na pregled. On je u pratinji dva muškarca iz obezbeđenja “Zadruge” stigao na Banjicu kako bi što pre bio obavljen pregled.

Još uvijek nije jasno šta se tačno dogodilo, a evo šta za to vrijeme radi njegova djevojka Jovana Ljubisavljević misica.

Ona je prije nekoliko minuta objavila Instagram stori na kome možemo vidjeti da je trenutno u salonu ljepote, gdje pije kafu.

Kako kaže, ona nije obaviještena o tome šta se dogodilo:

– Ne znam ništa o tome zaista. Ne znam ni da je primljen, a ni da li je zadržan – izjavila je Jovana, koja je zamolila da joj se javi ukoliko ga zadrže.

Podsjetimo, Stefan se danas naljutio na misicu zato što je “kopala” po telefonu Mensura Ajdarpašića, te je zaprijetio da to više ne radi i istakao da ga je to povrijedilo i razočaralo. Da li je to raskid na pomolu, ostaje da vidimo, prenosi Novi.

