KARIĆU PRENIJELI ČIME MU SE BAVI DJEVOJKA, ON ZAPIJENIO OD GNJEVA: Posljednji put da si to URADILA! Ovo me baš POREMETILO

Mina je u svađi provocirala Mensura i otkrila da on i dalje u svom telefonu čuva njihove zajedničke slike, a kako je otkrila to pouzdano zna, jer njegov telefon čuva djevojka Stefana Karića, Jovana Ljubisavljević Misica.

Ove informacije uznemirile su Karića, jer je bio zgrožen time što njegova djevojka lista stvari po tuđem telefonu.

– Ovo je posljednji put da si to uradila! Nije u redu da trkelja po tuđem telefonu, to je užas. Ovo me je sad poremetilo baš – vikao je Stefan u kameru, a onda je Mina otkrila da Jovana nije “kopala”, već je vidjela kada je gledala slike koje šalje Mensurova podrška.

