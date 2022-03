RASTURIT ĆU VEZU DALILE I CARA IZ INATA – Mina Vrbaški otkrila tajni plan, NEĆE IM BITI DOBRO!

Mina Vrbaški planira da rasturi vezu Dalile Dragojević i Filipa Cara! Starleta je u subotu uveče ušla u “Zadrugu” i poručila da će svim takmičarima pomrsiti konce, a posebno rijaliti preljubnici i svom bivšem momku.

– Nisu ni svjesni kakav ih pakao očekuje! Svaki dan su me pominjali, vratit ću im za to. Iz inata ću da rasturim vezu Dalile i Cara, samo da pokažem da mogu, jer je ona umislila da je zvijezda – rekla je Vrbaški za Informer nekoliko minuta prije nego što je kročila na luksuzno imanje u Šimanovcima.

Ona je dodala da je preboljela Cara i da želi samo da se poigra s njim.

– Sa Filipom sam bila u vezi u prošloj sezoni, ali više nisam zaljubljena u njega. Volim da se igram s muškarcima, posebno u rijalitiju, pa ću Dalili i njemu da pomrsim konce. Kad naumim nešto, to i ostvarim! Ni Bog, a kamoli Dalila, ne može da me spriječi u tome. Filip će biti moj! – kazala je starleta, koja tvrdi da bi se ta veza raspala i bez njenog miješanja:

– Oni nemaju budućnost i svakako bi raskinuli kad se rijaliti završi! Mnogo su različiti, a i jedno drugom su izgovorili monstruozne uvrede, preko kojih se ne prelazi.

Aleksandru čeka oženjeni ljubavnik

Mina je otkrila da Aleksandru Nikolić, koja je u vezi s Dejanom Dragojevićem, napolju čeka oženjeni ljubavnik.

– Aleks se smuvala s Dekijem samo da bi ostala do kraja “Zadruge”. Ma, sve radi zbog kadra! Napolju je čeka oženjeni ljubavnik! Rekao mi je da je pozdravim – kazala je starleta.



Voli Mensura

Rijaliti zvijezdu je, pored Cara, u “Zadruzi” dočekao još jedan bivši dečko – Mensur Ajdarpašić! Njena i Mensurova veza obilježila je treću sezonu popularnog šou-programa, a oboje su priznali da su jedno drugom bili najveće ljubavi u životu. Mina je poručila da poslije njenog ulaska u “Bijelu kuću” ni Mensur neće ostati sa svojom djevojkom Milicom Veselinović.

– Filip mi je igra, a Mensur je, ipak, nešto drugo! U kontaktu sam s njegovom majkom, očajna je što je u vezi s Milicom, koja mu samo pravi probleme. Ta djevojka je opsjednuta mnome, pokušava da me kopira, ali nije svjesna da je Mensur nikada neće voljeti onoliko koliko je mene! Ma, on me i dalje voli! Možda bi i nju volio kad bi naučila da se kupa poslije se.sa i prestala da jede svoje sline – ispričala je Mina, piše Informer.

