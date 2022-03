DALILA VIDJELA ŠTA CAR RADI SA MINOM- PREDUZELA MJERE OČAJNICE: Slučaj sa Majom Marinković se ponavlja, EVO ŠTA JE URADILA

Ona se najviše boji da se slučaj, kada je Maja Marinković preotela Cara, ne ponovi opet, ali ovog puta sa Minom, njegovom bivšom djevojkom, piše Novi.

– Večeras smo se smijali Marko i ja, tu je Mina igrala kockice sa muškarcima. Ja sjela i gledam, tamo je Filip, sad ne mogu, žena sam… Stojim i gledam, on me ne vidi, kako me je ugledao, kaže: “Jao, boli me noga, ne mogu da igram”. A ja ga pitam od čega ga boli, on kao nešto istegao, pa me pita da li da jede ili da igra. Ja mu kažem da igra, da izbaci stres, a u meni sto stepeni. Ali sam sama rekla: “Dalila, budi žena, budi mirna”. Nemam više to ono moje, kako Miki kaže graktanje. Trudim se da budem staložena i mirna. Rekla sam Sanji Marinković da ću se potruditi kada me je pitala da li to mogu. Ne želim da se dovedem u situaciju da mu uzvratim na nešto njegovo. Trudim se i kad mi nešto zatraži da odem odmah, slažem stvari, majice.. – rekla je Dalila.

– Pitao te je jutros kad ćeš da vratiš slike – dodao je Darko.

– Da, pitao me je, ja sam rekla hoću sigurno… Naravno da ću vratiti i vratila sam ih danas. Maloprije ih gleda i kaže: “Da li je ovo sve što imamo slika?”. To je jedino od posljednje ture što je stigla. I medvjed je živ, samo sam mu skinula majicu, sve je tu – dodala je ona.

– Kako ti sada Ana djeluje? – pitao je Tanasijević.

– Znala je u šta ulazi, da on voli drugu ženu, i dalje je željela da bude tu. Jutros sam mu rekla kad nam je Zola ispričao da ona hoće da bježi, da nemam empatiju prema njoj. On mi je rekao da ne moram da budem takva. Kad sam ja plakala 15 dana, niko od njih nije imao empatiju prema meni. A i čula sam da je plakala jer joj bivši objavljuje slike. Znala je u šta se upušta, cijela nacija je znala da ćemo da se pomirimo. Ja Filipu to neću prebaciti, bilo smo u raskidu, iako ja smatram da smo bili u vezi. Uglavnom, dežurna služba je bila na terenu, Gruja sanirao ranice i to je to – istakla je Dalila.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari