HUSO JE OGORČEN I SRAMOTA GA JE – Dalilina drugarica progovorila o pomirenju Dalile i Cara, pa pomenula Dejana!

Dešavanja u Bijeloj kući svakodnevno intrigiraju javnost, a najviše odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Naime, Dalila se ponovo pomirila sa Filipom, iako je u više navrata rekla da se to nikada više neće dogoditi. Sada se za gorepomenuti list oglasila njena drugarica Ljuba Pantović koja je šokirana Dalilinim ponašanjem. Ona se dotakla njihvog odnosa, veze Aleksandre i Dejana, kao i Dalilinog oca Huse Mujića.

Kako komentarišes dešavanja u Bijeloj kuci, tačnije pomirenje Dalile I Cara?

– Ja više ne mogu ni da se šokiram, ni iznenadim. Pljuvanje, vrijeđanje, ponižavanje, pa mirenje i onda sve iznova. Priča se jedno, radi se drugo, gaze se riječi i obećanja. Po mom mišljenju to je prenisko i nedopustivo.

Huso je izjavio da Dalilu ne bi podržao ni kada bi osvojila Beograd, a ne prvo mjesto u Zadruzi. Da li podržavaš njegov stav?

– Gospodin Huso je njen otac i ja znam da ce on doći da bude uz nju kad god to bude potrebno! Tata je tata i tu nema pogovora. On je čovjek ogorčen i sramota ga je zbog cijele situacije, ali joj ne bi okrenuo leđa ni da još gore nešto uradi.

Da li smatraš da će se Dalila I Dejan pomiriti, a da veza sa Carem nikako neće uspjeti vani?

– Neće tu biti nikakvih veza napolju. Niti mogu da se pomire Dalila i Dejan, niti će Dalila biti sa Filipom, a ni Dejan i Aleksandra neće opstati. Sve je to ukupno jedna bljuvotina i najbolje po sve njih je “kud koji mili moji” i da se u životu više ne sretnu.

Da li postoji šansa za tvoj ulazak u Zadrugu?

– Ne postoji! Ja sam rijaliti učešća još od 2013 iskoristila kako treba, da promovišem svoj uspjeh u sportu, znanje i program za savrsen izgled koji sam ja kreirala i to je zadnjih godina jedan od najboljih i najjačih programa na svijetu. Klijenti su mi na 1 mjestu i nikad ne bih mogla da dozvolim sebi da ih ostavim i uđem unutra.

Kako ti se čini zet Peca? Da li Aleksandra planira vjenčanje uskoro?

– Peca je sasvim ok, ostvaren čovjek. Bitno je kako se on čini Aleksandri i kako je njima zajedno. Što se tiče svega ostalog, za sve morate pitati Aleksandru, piše Informer.

