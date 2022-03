ZADRUGARKA OBOLJELA OD KANCERA: Napustila Zadrugu nakon što je saznala za opaku bolest!

Marina Dančo, poznatija kao majka šestoro odnosdno sedmoro djece, se proslavila učešćem u jednoj emisiji zbog čuvene izjave “Ja sam majka šestoro jece, meni treba jak muškarac”, a nakon toga je ova plavuša učestvovala u trećoj sezoni “Zadruge” zajedno sa Dalilom i Dejanom Dragojević.

Na samom početku intervjua Marina je otkrila da li se nešto promijenilo nakon izašla iz rijalitija:

– Nije se ništa promijenilo, prepoznaju me ljudi tu i tamo. To je nešto što sam htjela da vidim, uživo da budem sa takvim profilima ljudi i da se zapanjim. Tad sam odlučila da ne budem ona koja će igrati na stolu nego posmatrač iz ugla – rekla je Marina, a potom je otkrila i da li ima favorita:

– Nemam favorita, ali Sandra Rešić je ispravna po meni i sa njom sam osjećala tu njenu ogorčenost kada je pružila sve od sebe Dejanu, posljednju egergetsku mrvu koju je mogla da iznese ona ga je hranila time, a on joj je onako vratio. Kada sam bila unutra ja sam tad negdje prenerazila se jer sam očekivala da je Dalila jedan negativac. Tada mi je to tada djelovalo. Dejan je za mene jedna neprijatnost koju sam doživjela. Ja sam ušla kao trudnica on je mene ismijavao: “Vidi kako se obukla majka šestoro djece”. To je Dejan, ja ne branim Dalilu, žena da bi presjekla ona mora da ima neke faze razočarenja. Razočarala sam se u Dejana – rekla je Marina, a potom se osvrnula na kratko i na vezu Dalile i Filipa Cara.

– Ne smatram da joj se vratilo nešto loše, mislim da Carevo pljuvanje njoj ne smeta jer ona misli da ima nade, da može da ga prešalta – istakla je Marina.

Marina je tokom trudnoće doživjela veliki stres kada joj je otkriven rak, a sada je riješila da otkrije kako se sve to dešavalo.

– Za vrijeme trudnoće mi je otkriven bazocelularni karcinom, on bi mogao da bude benigni, ali ga svrstavaju da je zloćudan. To je u vidu krastice koja se guli i ne zarasta. Vremenom postaneš imun da je on tu – priča bivša zadrugarka i dodaje:

– Postoji lijek pošto je to bezazleno, ima krio terapija, samo vađenje, kreme… Samo se isključuje hemoterapija, to ne dolazi u obzir jer on ne može da metastazira pošto je na površini kože – istakla je bivša zadrugarka, piše Novi.

