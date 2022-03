“GLAVNA TEMA U ZADRUZI” – Maja Marinković ZAGRMILA na Dalilu: ŽENA MONSTRUM prodala mamu i tatu!

Dalila Dragojević sinoć je ljutito odreagovala na pitanje gledalaca koji su njeno nedavno ponašanje prema Filipu Caru uporedili s onim koje je bilo karakteristično za njegovu bivšu devojku Maju Marinković.

Tom prilikom odbrusila je Caru da je više neće porediti ni sa kim, pa ni sa Majom, a tim povodom za Pink.rs oglasila se upravo Marinkovićeva.Ne mogu a da se ne oglasim, s obzirom na to da sam glavna tema u Beloj kući već duže vreme, iako nisam deo nje. Ne želim zaista nikakvo poređenje sa ženom monstrumom, jer mi je to ponižavajuće, ja joj vise nisam prepreka u “kosmičkoj ljubavi” tako da nema potrebe moje ime da spominje i da pravi bilo kakvo poređenje. A što se tiče poltrona koji Dakici ne izlaze iz zadnjice i govore joj ono sto bi ona želela da čuje, na njih se ne bih puno bazirala, jer to su ljudi koji su zarad malo kadra ili opstanka spremni da prodaju mamu i tatu, a da ne govorim o stavu i ličnom misljenju – odbrusila je Maja,piše Srbijadanas

Facebook komentari