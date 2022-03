Procurila informacija! Ovo su svi čekali 7 mjeseci, Mina Vrbaški ulazi u Zadrugu 5: Evo kada stiže u Bijelu kuću!

Između ostalih, Dalila je otkrila Caru ko mu u subotu dolazi kako bi mu pravio društvo, piše Kurir.

S obzirom na to da je Filip sada sa Anom, a da mu je Dalila bivša djevojka, njemu baš ne bi trebalo da mu još jedna nekadašnja bude prisutna.

Međutim, Dalila ima drugačiju informaciju, a sve je otkrila kada ju je Filip isprovocirao:

– Te s kojima sam bio, a s kojima sam imao loše odnose za tebe su boginje – govorio je Car Dalili, a ona mu je rekla koja će mu se uskoro pridružiti:

– Evo Mina će ti ući u subotu, evo Mina ti ulazi u subotu – kazala je Dalila, te je jasno da će se u “Zadruzi 5” pojaviti niko drugi do novopečena medicinska sestra Mina Vrbaški.

Inače, Mina je nedavno izjavila da nema namjeru da uđe u rijaliti, kao i da se posvetila poslu zdravstvenog radnika u jednoj privatnoj klinici, kao i da je započela doškolovavanje.

– Sama sam ovdje jer dečka neću da eksponiram kao što sam to prije radila. Više uživam kad manje ljudi zna, da ne remete. Povukla sam se, unormalila sam se. Ovo sam nova ja. Najbitnije mi je da je moja porodica ponosna na mene. Nema potrebe da više pišete o mom dečku. Previše se i ja eksponiram, al ajde. Ovo je posljednje što ću gurati u medije. Od Zadruge nema ništa, ne ulazim. Stavljena je tačna na to. Gradim normalan život, zaposlila sam se. Vidjećemo sa muzikom, prija mi posao. U pitanju je medicina, to mogu da otkrijem – kazala je Mina svom rođendanu za Informer. A da li će pogaziti svoju riječ i ponovo ući u “Zadrugu”, saznat ćemo u subotu.

