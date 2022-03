DOSTA JOJ JE SVEGA! DALILA SE POŽALILA: Ja sam bježala, A FILIP ME JE…

Dalila Dragojević se žalila na ponašanje i razgovor koji je imala sa Filipom Carem. Naime, Dalila se sve ispričala Anđeli Đuričić:

-On je mene jurio cijelo jutro da se svađamo, a ja sam bježala i kulirala – rekla je Dalila.

-Pa on sada želi da te provocira da bi i ti njega vrijeđala kao on tebe – rekla je Anđela.

-Ma da poslije poslao Luksa i rekao mu da mi kažem šta on treba da uradi se on meni zgadi, a on mene proganja, pa se žalio kako mu ja kvarim odnose sa onom malom – rekla je Dalila, piše Pink.

-Jao jutros je ona trčala za njim – dodala je Anđela.

