MAJKA ME OSTAVILA ZBOG DEČKA, STIDI SE ONA MENE, A I JA NJE! Viki u bolnoj životnoj ispovijesti iznijela sve, otac ju je ZLOSTAVLJAO!

Viki je ispričala kako živi sa babom i dedom, a da joj je oduvijek nedostajala očinska figura.

– Imala sam sve to kod bake i deke, ali to nije bilo to. To se vidjelo u školi, sastanci, rođendani… Moja baba je bila tu, ali to mi je nedostajalo. Ne znam zašto oni nisu opstali zajedno. Kad sam se rodila, moj otac je iz Kragujevca, bio je problematičan, vukao se po kafanama i zatvorima. Pljačkao je, stalno se tamo motao, nikad nije bio kod kuće. Majka je živjela sama tamo, oni su se razišli. Ona me je uzela i došla kod bake i deke. Majka se preudala i njen muž nije htio da me prihvati. Baba i deda su me prihvatili i očuvali – rekla je Viki u emisiji “Premijera – Vikend Specijal”.

– Moj deda, njen otac, ne priča sa njom iz tog razloga. Nekome je preča udaja i taj drugi život. To joj je bilo preče. Kad pogledam, ostavila me je zbog dečka. Povela me je sa sobom kada je ostavljala mog oca, a kad se zaljubila i odlučila da se uda, čovjek nije htio da me prihvati i ona je tako uradila. Ostavila me je tu gdje jesam. Ona sada živi u Smederevu, tamo je udata. Nekada je dolazi, i sa njim, ali se generalno stidi mene i svega što mi se desilo. Stidim se i ja nje. Mislim da se ona ne stidi svojih postupaka. Ona je imala milion šansi da bude uz mene, nije iskoristila nijednu. Osoba koja se stidi bi to uradila. Napunila sam godinu dana kada me je ostavila… Ja prođem pored nje, mogu i da joj se ne obratim, nemam osjećaj da mi je majka… – ispričala je Mitrovićka.

Kada ti je najviše nedostajala?

– Kad sam imala taj problem i kad sam se porađala. Naravno, škola, rođendani, matura… Moj deda ju je grdio zbog toga. Nije pričao sa njom godinama. Imao je sve najgore da kaže, to i dan danas misli. Otac je do prije pet, šest godina bio sam, sa mamom ima samo mene, opet se oženio, dobio kćerkicu, ni sa tom ženom nije. Živi posljednje 3 godine u Francuskoj. Dok sam bila udata u Kragujevcu, bili smo okej, pa nismo bili. On je na neki način htio da iskoristi sve što mi se desilo u životu. Imam mnogo problema sa njima – rekla je Viki.

Da li su baka i deka uspjeli da ti nadoknade sve što nisi imala u djetinjstvu?

– Trudili su se i trude se i dan danas, i što se tiče mene i mog djeteta. Maćeha je loše uticala na mene, na oca, pa je on više puta fizički nasrnuo na mene, nisam htjela da idem sa njima u Njemačku. Kajem se, u jednom trenutku sam ostavila baku i deku da odem da živim sa njim. Zbog problema koji sam imala i psihe, htjela sam da se sklonim, otišla na zimski raspust, baba i deda su me pustili kod njega. Preokrenuo me je da ostanem da živim sa njim, tu sam ostala i zatvorila vrata kod babe i dede, ali su mi oni nagovijestili poslije da mogu da se vratim, da je meni mjesto kod njih – odgovorila je Viki.

– Školovanje mi je bilo dobro. Bila sam kao muško, ali sam se u školi tukla sa nemirnim đacima. Ako se družim sa drugaricom, ona kaže da je neko dira, cijela škola zove mene. Uvijek sam bila glavna za to – dodala je Viki, piše Kurir.

