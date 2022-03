NENAD BEBICA SE SLOMIO, PLAČE KAO KIŠA: Došao u radio emisiju, u suzama se obratio MARIJI KULIĆ

On je na samom početku svoje emisije pročitao svoje sponzore, a onda ugostio i nove ukućane Miljanu Kulić i Nenada Macanovića, piše Novi.

Nikako, tužna sam. Mogu da zamislim da je on tako nešto uradio, ja sam se spr*ala, on me je mnogo potresao, nije spavao cijelu noć, hteo je da ode, ni ja nisam spavala. Baš se loše osjećam. Obećala sam da ga više neću dovesti u takvu situaciju, smatram da sam pretjerala. Ja ga mnogo volim i moja porodica isto, Željko ga je prihvatio. Ovo da prokockam zarad nečega ne pada mi na pamet, njega je Bog poslao, težila sam ka tome, malo sam se zaigrala da vidim kako će on reagovati na ljubomoru… – pričala je Miljana.

Oni su počeli priču o njihovom odnosu, o tome šta se dešavalo i ja sam tu ispao budala jer sam je štitio. Ja više ne znam šta ona radi – pričao je Nenad i plakao kao kiša.

– Miljana prema ovom momku nije uredu što radiš, nemoj da se sprdaš sa njim, pogledaj ovo. Nemoj da zaje*avaš! Sramota je, nije ovo šou – upao je Janjuš u radio i sasuo Miljani sve u lice.

On je prema njoj dobar, ali ona kada vidi Zolu, ona je gotova, mada je i njemu ona i dalje u glavi. Zola je sa drugim djevojkama da bi skrenuo misli – priča je Car.

Ako se ona izjasni da želi Zolu, da li bi bio uz nju i dalje? – pitao je Ša Nenada.

Za nju ne, ali za njene roditelje da – rekao je Nenad kroz suze.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari