ŠOK POTEZ DRAGOJEVIĆA, I DALJE VOLI DALILU! Svi ostali u ŠOKU nakon Dejanove odluke: Sve u Zadruzi je ipak NJIHOV DOGOVOR?!

Voditelj je preneo pravila da zadrugari treba da nominuju one koje više ne žele da gledaju u rijalitiju, a prvi je nominovao Dejan Dragojević i sve ostavio u čudu.

Dejan Dragojević je prvi nominovao.

– Ja bih izacio Gruju jer se pogubio ne može ni Dunav da ga opere, ali kad već izdržao ovoliko neka ga. Monika se takođe pogubila. Smatram da ona treba da napusti Belu kuću – rekao je Dragojević i šokirao sve, jer je bilo očekivano da posle svega svoju bivšu suprugu Dalilu ne može da gleda.

Dalila Dragojević je naredna nominovala.

– Za izbacivanje nominujem dežurnu radnicu Anu Jovanović – rekla je Dalila.

Podsetimo, Marija Kulić komentarisala je ovo glasanje i optužila Dragojeviće da je sve ovo njihov dogovor:

Planirano su ovo uradili, nisu se dogovorili da se Dalila zaljubi u Cara, ona je fenomenalna glumica. Dalila zna da igra rijaliti, antipatična je, ne volim je. Dejan i dalje voli Dalilu. Dejan i dan danas voli Dalilu, prešao je preko prevare jednom, i opet bi. Trajaće priča da Dejan osvoji prvo mesto, to su se i dogovorili, da jedno od njih dvoje. Dalilu znam kako diše. Dalili se izmakao odnos sa Carom, to nije bio dogovor, to je htela. Znala je da će Dejan da pređe preko toga da bude sa njom. Dejan se vezao za nju, odvojio se od porodice, bila mu je sestra, devojka, žena, on bez nje ne može da zamisli život. Dejan je nezahvalan, ne može niko ni na šta da ga natera. Kad vratim film i kad se setim da je mogao svoje najrođenije da napusti, što ne bi nekog iz rijalitija. Dalila i Dejan su gledali prošlu Zadrugu i tad su procenili da je Car najlabilniji. Dejan je podsećao Dalilu da ne treba toliko da uđe u to. I meni je to van pameti, ali svašta ljudi rade – govorila je Marija, prenosi kurir.

