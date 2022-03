“DEJAN ME ISKORISTIO I PONIZIO” – SANDRA REŠIĆ GRCALA U SUZAMA DOK JE PRIČALA O EMOCIJAMA: Ima samo jednu poruku za Dejana

Jedna od njih je bila Sandra Rešić koja je govorila o njenom odnosu sa Dejanom Dragojevićem, piše Novi.

– Nisam dobro, iskreno katastrofa sam – pričala je Sandra.

– On je mene toliko ponizio, ja ne mogu da vjerujem, Ništa loše nisam uradila tom dečku, da on toliko ružno priča o meni. On je mene iskoristio kada mu je bilo teško. On priča da sam mu ja porodica a nakon toga da jurim kadar. – rekla je Sandra.

– Ja moram da kažem da očekujem da će on reći da sam ja zaljubljena u njega. Bila sam spremna sve da uradim samo da on više ne plače, a sada da se desi nešto, ne bih ga pogledala – rekla je Sandra pa je komentaisala patike koje su ona i Dejan dobili od podrške.

– Mića ne može da gleda Đedovića, a sada ni mene, a da ne pominje, sve što se dešava – dodala je Sandra.

– Ja bih kukala na glas jedno dva dana da ne stajem, jer ne mogu da vjerujem da je neko kome smo dali sve, da mi uradi nešto ovako. Đedović i ja smo njega obilazili, bile mu sjenke, provjeravali ga, a on za mene kaže da sam Televisa presenta. Ja se nadam da mi se ovo nikada neće desiti u životu, a njemu želim sreću – završila je Sandra.

U video – prilogu pogledajte detaljnije.

