OTKRIO SVE TAJNE CRNE MAGIJE NA ESTRADI – Milan Milošević progovorio o vradžbinama, a evo šta misli o ljubavnom trouglu!

Novinar i voditelj Milan Milošević pojavio se u prvoj sezoni najpopularnijeg rijaliti šou programa “Zadruga”. Tada je osvojio simpatije mnogih gledalaca, a već u drugoj sezoni postao je voditelj.

Ovaj šou vodi već četiri godine za redom i veoma je dobro upućen u živote zadrugara, pa ne čudi što zna tajne koji mnogi pokušavaju da sakriju od milionskog auditorijuma.

Jedna od aktuelnih tema je crna magija, za koju su optuživali Dalilu Dragojević, a Milan je priznao da toga ima na estradi.

U intervjuu za gorepomenuti portal otkrio je svoje mišljenje i saznanja o crnoj magiji kao i planove u daljoj karijeri.

Peta sezona je ušla u drugo poluvreme, kakvi su tvoji utisci?

– Peta sezona je u drugom poluvremenu, to je tačno, ali dešavanja su i dalje nepredvidiva i situacije koje se iz dana u dan dešavaju, i mene lično ostavljaju u šoku! Ko zna šta će tu biti do kraja kada se ovoliko nevjerovatnih stvari desilo za prvih pet mjeseci. Ništa, ostaje nam samo da pratimo i očekujemo sve od učesnika. I očekivano i neočekivano, s obzirom na njihovo dosadašnje učešće – rekao je Milan.

Da li je afera Dalile, Dejana i Cara nadmašila Kiju i Slobu?

– Ja sam do nedavno bio siguran da ništa ne može da nadmaši aferu Sloba, Luna i Kija, umiješam se i ja, ha-ha-ha, međutim, demantovaše me Dalila, Dejan i Car. Gospode Bože, kakav haos su ljudi napravili da je to prosto nevjerovatno. Naravno da je ovo najjača priča koja nam se desila do sada, jer situacije koje su bračni partneri priređivali jedno drugom, a i dalje ih priređuju, ne mogu da se mjere sa onim iz prve sezone. Ovo svijet nije vidio, a ko zna šta nas još čeka do kraja – kaže on.

Ove sezone često se pojedini takmičari dovode u vezu s crnom magijom. Kakav je tvoj stav prema tim stvarima generalno?

– Naravno da je ta tema prisutna na estradi odavno! Pjevačice su navodno išle kod tih vračeva i vračara i namještale jedna drugoj i sve to stoji, ali ja pričam o vjerovanju u te budalaštine. Ne vjerujem u to i mnogo mi je žao tih koji vjeruju, bolje da vjeruju u sebe i svoja umijeća, pa ne bi tražili pomoć tih ljudi koji im samo uzimaju novac. Sjećam se ja jedne mnogo jake priče da je majka jedne poznate pjevačice nosila pramen kose kod vrača da namjesti nekom tipu da mu se desi nešto loše kako bi se okanuo njene kćerke jelte… Jao, jao, šta sve znam i šta sam slušao tokom rada u novinarstvu da bi me bilo sramota i da iznesem to javno. Ovako u četiri zida mojim najbližima sve ispričam – kaže voditelj.

Ima li crnomagijskih podmetanja na estradi, o tome se dosta piše?

– Ma ja ne umijem stvarno da komentarišem te malograđanske teorije zavjere, crne i bijele magije i ostalo jer plašim se da neću moći da kontolišem riječnik. Kakve crne magije i koještarije?! Jednostavno traže opravdanja za svoja nedjela i nejasna djela vadeći se da im je nako uvračao ili kako se već izražavaju. Dajte molim vas, pa ne mogu ljusku od jajeta i svežanj kose da krivim što sam uradio katastrofalne stvari u životu. Ponavljam, za mene je to malograđanština – zaključuje Milan.

Da li neko u ovoj sezoni nije folirant i ne taktizira?

– Ne znam šta bih rekao na ovu temu, a da ne ispadnem glup jer i foliranje i taktike su dozvoljene u takvim formatima, zar ne?! E pa naravno da oni koji su svesni svega gde su i šta su, paze na određene stvari i kontrolišu se, pa samim tim možemo reći da se foliraju i taktiziraju. Ubijeđen sam da mnogi foliraju svoje emocije i prikrivaju ih ali šta sad, ima još vremena, možda nas ubijede u to što rade trenutno ili pak demantuju.

Ako prestane Zadruga, gdje ćemo te gledati?

– Zadruga je toliko ušla u pore cijele nacije, a i šire da je prosto nemoguće i nezamislivo da prestane tek tako da se emituje. Ja vjerujem u Velikog šefa i šeficu da će na radost miliona i miliona gledalaca ipak napraviti neko rješenje i da ovo neće biti posljednja sezona. Dok traje Zadruga, ja sam tu, a za poslije vidjet ćemo, zašto da ne, oprobaću se u nekim drugim vodama, možda malo mirnijim, ali ko zna… Vidjet ćemo, sve je moguće, a i ja sam na sve spreman da se zna, piše Informer.

