“NA TIH PET GODINA NEĆU DOZVOLITI DA SE UDARA” – Dalila prvi put nakog dužeg vremena progovorila o Dejanu, CAR GORI OD BIJESA

Novinar Darko Tanasijević, postavio je pitanje Dalili Dragojević da opiše kako se osjeća poslije svega što se desilo sa Filipom Carem, piše Novi.

U proteklih sedam dana se svašta desilo između tebe i Filipa, da li ti je žao što je pukla ljubav? – upitao je Darko.

Meni je uvijek žao kad se tako nešto desi. Ja sam reaskinula i prije nego da se to desilo. Da se uvijek borim i da uvijek bude isto, nemam namjeru. Da svađe završavaju normalno, bilo bi mi ok je. Svaki put je sve gore i gore. Više neću koristiti nikad, uvijek se svede na, nikad ne reci nikad. Radim na tome da to ostane samo prošlost koja je obilježila moj život. Kad neko napravi lošu stavr meni, ja osjećam da sam uradila nešto loše. Radim na tome da me neke stavri ne pogađaju. Ako sama sebi ne pomognem, niko mi neće pomoći – rekla je Dalila.

Zanimljivo je da je vam uvijek utorak bio nejkritičniji – dodao je Darko.

Trudila sam se da izbalansiram sa njim ali sam dobila osjećaj da je trebalo nešto loše da se desi, da bi na meni iskalio tu negativnu energiju. Podigla sam se ujutru i to ej to. Što se njga lično tiče, rekao je da se ne kaje sinoć. Tu sam dibila odgovore. Ja sada pričam trezveno, bez napetosti. Meni je žao zbog svega, i žao mi je što njemu nije žao. Želim mu sve najbolje u drugom odnosu. Ne vdiim poentu da se borim za nešto za šta znam unapred kraj. jednostavno, kad legnem i kad razmišljam, mnogo toga sam dala i da mijenjam sebe i sve. Kad razmišljam, zbog koga, zbog čega. Mislim da sam uložila dovoljno a dobila samo najgore! Filip ne može da se promijeni – dodaje Dalila.

Da li ti je bilo čudno što je Dejan pšostavio to pitabnje Caru? – upitao je Darko.

Pa da, ali on ima pravo da pita. Mislim da ne postoji loša najmera. oni su bili u verbalnom okršaju, pa je postavio Filipu pitanje da ga podbode. To je uzajamno bilo tu. – rekla je Dalila.

Da li ti smeta što je Ana počela da se uvaljuje Caru? – postavio je pitanje Darko.

Nije to krenulo danas, to je odavno krenulo. Meni to ništa nije strano, želim im svu sreću! Sramota me u njegove ime. Kao da ima potrebu da spominje Dejana i da nas stavlja u isti koš. Kao da se plaši od nečega, ja Dejana ne spominjem. Vidjet ću koliko ću da izdržim da se ne umiješam u neke svađe. Ja dogovaram za svoje greške koje sam napravila, ali neću dozvoliti da me pljuje više. Na tih pet godina neću dozvoliti više da se udara!

Ja niti sam spomenuo nju, ne interesuje me ništa – dodao je Dejan.

Ja kao bijeda ću da se povučem, ali ko me bude spomenuo, odgvorit ću – dodaje Dalila.

