“ON JE FINANSIJSKI KRPELJ!” Dejan brutalno PONIZIO Zolu – on poludio, odmah mu UDARIO na majku (VIDEO)

U toku su “Nominacije”, a voditelj Milan Milošević je dao reč Dejanu Dragojeviću, kako bi izneo svoje mišljenje o Lazaru Čoliću Zoli i Irmi Sejranić, koje je za ovonedeljne potrčke odabrao Nenad Aleksić U nezavidnoj sam situaciji, šalim se naravno. Kad sumiram sve, ja znam šta može Irma da mi kaže. Uvek su mi loši ljudi bili oni koji me tapšu po ramenu, a za nju znam šta mi misli – rekao je Dejan.

– Mnogo se ti ku**iš, napravila te žena – dobacila je Irma.

– To su beznačajne svađe. Plašiti se tuđih komentara, bilo bi suludo…Nemam loše mišljenje o njoj – rekao je Dejan, pa je prešao na Zolu:

– Što se tiče Zole, bled kao Gruja, kao da ima Parkinsonovu bolest. Nisam osvetoljubiv, ali sve pamtim. Volim kad me ljudi komentarišu negativno, pa izvolite ljudi, vi ste sad na redu. Zola ne može da se sastavi od kad je Miljana ušla, bio je kao biljka, nije bilo sunca, zato je i bled. Zola je finansijski krpelj, ne odgovara mu Nevena, a Irma tu otpada skroz. Mariju sam razumeo, ali je on svakave uvrede govorio i njoj i Miljani. Nonstop traži korist od ljudi. On je onaj lik kog uvek zoveš, ali neće ništa platiti. Imam okej komunikaciju sa njim, nije on loš. Gruja je neko ko je našao ženu pre devet godina, paradajz turista, a Zola je u tom fazonu i sve mora da se vrti u krugu para. On se druži sa Carem zbog hrane i kadra. Zola bi ispao da nema svega toga, kad Miljana nije tu, njega nema. Ona mu je doprinosila dosta toga, a on je to koristio na ružan način. Mislim da nije humano nekoga toliko iskoristiti i iscrpeti. Poslaću nju, eto tako – rekao je Dejan,piše Srbijadanas

