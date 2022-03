BILJANA I GORAN NEMAJU SINA, DEJANA NE ZANIMA PORODICA! Đedović zgrožen ponašanjem Dragojevića: SVE JE NJEGOVA IGRA!

Naime, od kako se sinoć ponovo odrekao prijatelja, njih dvoje su šokirani njegovim postupicma.

– Ja ne mogu da vjerujem da je on mene nazvao kadrušom, poslije svega. Očekivala sam da me psuje, da me vrijeđa, ali ovo ne – rekla je Sandra.

– Njega zabole ku*ac za porodicu, ovo nema veze sa mozgom, ni Biljana ni Goran nemaju ni sina, a David i Suzana nemaju brata. On je svjestan kamera, meni je jako žao ali ovo je njegova igra, Htjeli smo da mu pomognemo, ali on nije htio to – pričao je Marko.

– Meni je nerealno da si ti toliko sebe dao da mi pomogneš, više nego Tari, Franu koje voliš. – dodala je Sandra.

– Meni ne pada na pamet da trpim bilo koga. On se jednom odriče, opraštamo mu, a drugi put kreće da nas napušava… Nije bre normalan. Ko im je rekao da to tako ide, meni to nije jasno. On će se odreći opet i porodice zbog kamera – komentarisao je Đedović, piše Kurir.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari