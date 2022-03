CAR I KARIĆ OPLELI PO DEJANU NAKON NOVIH SAZNANJA: “Dalila je bila upravu”, evo šta su otkrili

– Ljudi mogu da gledaju da je ona zbog velike ljubavi ostavila muža, a ti… – pričao je Stefan., piše Pink.rs.

Mića je mene danas spomenuo za Aleksandra, ja sam samo dodao, a ona ode i legne. To su sve manipulacije da bih ušao u svađu – objašnjavao je Filip.

On ispada neko ko je pokazao da je ušao u drugu vezu i da nije naivan i fin – dodao je Stefan.

– Evo njega, riješio se bijede i tuge, vratio porodicu i sad je super lik od onog najodvratnijeg. Ona je djevojka izašla iz okova braka, a šta je sa mnom? Dolazim u situaciju da mene djevojka sa kojom sam u vezi kad mi je loše ne može da me zagrli i kaže da je dobro sve, da me voli… Ona kaže ko te je*e, smije mi se u facu i je*e me u mozak – pričao je Filip i dodao da je Dalila bila upravu kada je govorila da je Dejan glumio da je plakao.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari