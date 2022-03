DEJANU POPUSTILE KOČNICE, SASUO ĐEDOVIĆU I SANDRI SVE U LICE: Uništio ih sve redom, Miki skočio u njegovu odbranu

Ne pamti se ovako burna emisija “Pitanja gledalaca”. Ona je izazvala dosta prašine od samog svog početka, a u jednom trenutku Marko Osmakčić je skočio zbog izlaganja Marka Đedovića, pa je potom nastao opšti haos u koji se uključio i izdominirao Dejan Dragojević, prenosi Novi.

– Na koga aludiraš, na mene ili na Miću – pitao je Marko.

– Ti si na posljednjem mjestu na ono što sam mislio…To su neke stvari koje su super i koje su se desile. Mi možemo da muljamo neko određeno vrijeme, a ako neko izdrži deset mjeseci da mulja i laže, njemu treba dati Nobelovu nagradu. Dejan, u situaciji u kojoj je bio, pa zamisli da ga pljujem i pričam mu da je genetski otpad. Kao i za brak kad smo pričali, bio je dobar, dobar, a završio se takav. Naravno da mu nije dobra kad mu je uradila to što mu je uradila – rekao je Đedović.

– Pitali smo se da li je Dejan koji je*e mamu, koji otkačnije prijatelje i li treći Dejan, e pa sve je to Dejan. Dokaz da mu Dalila ništa nije branila je to što se pomirio sa njom. Sandra osjeća ljubomoru. Sve više se zaljubljivao, pa je osjetio potrebu da se distancira od Aleks, da ne vrijeđa Aleks. Po meni je bilo logično da je rekao: “Slušaj, ovo su moji prijatelji, ako prihvataš njih, prihvataš i mene” – rekao je Luks.

– Ovo što je Luks rekao, on je stavio u situaciju koja nije realna. Ja i dalje ne mislim, ali situacije su takve kakve jesu, da distanca mora da se napravi – rekao je Dejan.

– Nije mi logična jedna stvar. Da se razumijemo, ja prvi ne mislim da su lisice ni patike dokaz ljubavi, zašto, ako su lisice smetale, zašto ne smetaju patike? – rekao je Fran.

– Nisam ni vidjela da ih je nosio – rekla je Aleks.

– On nije uramio patike na policu – skočio je Osmakčić.

– Najbitnije je da je Dejan donio sam odluku – rekao je Miki.

– Da li je Dejan tim patikama dao za pravo da Sandra misli da podržava te lisice – pitao je Karić.

Dejan Dragojević je, nakon što se haos smirio, dobio riječ.

– Patike su bile stajale, Sandra me je pitala da li ću ih uzeti, jednom sam ih obuo i poslije toga ih nisam nosio. Loše se osjećam u tome. Ne da sam nezahvalan, nego mi nije to to…Rekao sam da mi je drago što su mi stigle stvari od Davida. Niti sam obraćao pažnju na te patike, mada me ni to ne intresuje. Kad god su spominjali moj i Sandrin odnos, nikada nisam rekao da će nešto biti. Suština je u tome da je Sandra, kao osoba za koju se provlači da je zaljubljena, okačila lisice iznad kreveta. Stvar koja je meni bila presudna je reakcija Marka i Frana. Plakao bih i ja da je ona imala takvu situaciju, tako da ne treba napominjati to – rekao je Dejan.

– Niko nije tjerao Sandru da to radi – skočio je Mića.

– Ja nisam rekao da je on meni u rangu člana porodice, on je to za Sandru rekao – ubacio se Đedović.

– Marko je rekao jednu rečenicu gdje je rekao da moramo da znamo da je on rijaliti učesnik i da moramo da pazimo – rekao je Dejan.

– Nisam to rekao, vidiš kako izvrćeš. Vi ste zbog rijalitija prodali brakove gospodo. Vi ste porodične frke pravili u rijalitiju, ja nisam. Ja ne shvatam ozbiljno ljude koje upoznam juče, posebno u rijalitiju- rekao je Đedović.

– Dolazi odjednom naprasna situacija, gdje je on naprasno prisan sa Dalilom. Previše ide branjenje Dalile, a guranja mene. Onda sad kad čujem sve ono, pa se vratim na ono što sam rekao Mići da odbrani Dalilu, a on se uvrijedio. Vraćam sebe u tu situaciju gdje sam to dobro uradio. Oni bi me napali i usr**i mi se na glavu. Bilo je tri, četiri puta udaljavanja – nastavio je Dejan.

