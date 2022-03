“SA RIJALITIJEM SAM ZAVRŠILA, to nije put ka boljem ŽIVOTU!” Mina Vrbaški donijela odluku – POVLAČIM SE! (VIDEO)

Starleta i bivša učesnica “Zadruge”, Mina Vrbaški, danas proslavlja 22. rođendan.

U svečanoj sali jednog hotela u Beogradu, Mina je napravila proslavu i pozvala brojne prijatelje i kolege da nazdrave sa njom.Mina je za ovu priliku obukla crvenu haljinu od pliša koja ističe njene atribute, a kosu je elegantno zalizala.

Na žurku su među prvima stigli Natalija i Sani iz grupe “Trik FX”, koji su takođe bili učesnici “Zadruge”, zatim pevač Miki Mećava, zadrugari Dragana Mitar, Milan Janković Čorba, Alen i Maja Hadrović i David Dragojević koji nije bio raspoložen da daje izjave, ali je rado pozirao fotografima.Mina nas je divno ugostila, a za naše kamere otkrila je kako se oseća i šta je sebi poželela.

– Posle četiri godine slavim rođendan sa svojom porodicom i prijateljima. To što sam poželela trenutno ću zadržati za sebe, ali mogu da kažem da mi se već na neki način ostvaruje – istakla je Vrbaški.

Rijaliti karijeru je rešila da ostavi po strani i da se posveti školi i medicini.

– Želim da se posvetim medicini, da se doškolujem. Sa rijalitijem stajem, to je moja prošlost. Budućnost želim da ispunim lepim i zdravim stvarima. Posao koji radim mi je škola za dalju budućnost. Na klinici je rečeno da ne pričam koji je tačno moj posao, ali sam u medicini, sad koja vrsta, to nek se ljudi pitaju – rekla je bivša zadrugarka i Uvek sam to želela, da radim nešto vezano za hirurgiju. To mi je privlačilo pažnju oduvek, samo što nisam imala hrabrosti da krenem da učim. Mislila sam da ja to neću moći. Sada vidim sebe u tome. Povlačim se iz javnosti, ali evo ovaj rođendan sam htela da obeležim, da se vidi da mi se može – rekla je kroz smeh Mina.

Kako je nedavno započela i muzičku karijeru, pitali smo je da li planira da iznenadi publiku i nekim novim singlom,piše Srbijadanas

– Muzička karijera je tu, pesma mi broji milione, ali videću šta ću dalje. Ako budem imala višak vremena nastaviću za sebe, neće biti nastupa. Još jednom da kažem, sa rijalitijem sam završila. Previše sam se dala nečemu što nije bilo potrebno. Istrošila sam svoje živce, živce mojih roditelja, prijatelja i partnera… Rijaliti je velika škola, ali put ka boljem životu nije. Mlade devojke će se kajati ako krenu tim putem, kao ja – ispričala je starleta.

Mina se u intervjuu za naš portal dotakla i Milice Veselinović, devojke njene bivše ljubavi Mensura Ajdarpašića, a šta je o njoj rekla, poslušajte u videu.

