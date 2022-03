FILIP DALILI SASUO SVE U LICE – HAOS ZA CRNIM STOLOM: Pukla bruka, pred svima iznijeli detalje

Voditelje Milan Milošević je dao riječ Marku Đedoviću ali je Car ustao da komentariše:

Meni nije jasno što niko nije rekoa da ona meni nije dala moj novac. Ja moram da razmišljam šta će ona meni da uradi ako ja uzmem novac – rekao je Car.

Situacija u kojoj sam ja bio tu, on je nju smarao da mu da pare, a ona je rekla da nema pare. On je sve vreme nju smarao, a onda joj je pukao filim i krenula da mu da novac. VIdio sam ja na žurci kako je Car išao i igrao na više stolova – komentarisao je Đedović.

Meni nije jasno što je ona meni rekla da nemamo novac, a imamo ga – rekao je Car.

Ja sam njega štipala jer je on mene podigao, štipao… Meni je jako glupo, ja sam se ohladila kada sam vidjela ovaj video, ne mogu da vjerujem šta sam sebi dopustila, mogu da zamislim samo kako je mojim roditeljima – rekla je Dalila.

A nije ružno što si ti meni to radila – rekao je Car.

Na klipu se vidi da si ti nju govorio pusti me, a ti nju nisi puštao – dodao je Đedović.

Ko god da dođe ovdje, on bi od sebe napravio žrtvu. On je mene pogodio sa parama, ja kada sam mu dala on nije htio da ide, nego je nastavio da govorio i da me smara – rekla je Dalila.

Što si rekla da nemaš pare a imala si – upitao je Milan.

Ona je htjela da odvoji da ih imaju – rekao je Đedović.

Meni nije bilo jako, ona nije htjela da mi da moje pare – rekao je Car.

To nisu tvoje pare, to su naše pare, ne pravi priču da nisi kriv – vikala je Dalila.

Ma daj mi pare, to su moje pare – vikao je Car.

Kriv si džukelo, šta se pravdaš. džukelo, ja sam više puta dobila od tebe – nastavila je Dalila.

Pa i on je dobio prošle nedjelje pa je dijelio – rekla je Dalila.

Nebitan je razlog, ljudi vi se volite, ovo je glupost – dodao je Miki.

Ma on je klošar, dajte mi svaki video gdje me muči – rekla je Dalila.

Je*em li ti mrtvu majku, ološe jedan, odronu jedan – vikao je Car.

Ja da trpim njega, on mene da vrijeđa, kakav je to čovjek, a vidi da je on kriv – rekla je Dalila.

Ja sam tebe molio za novac, polomiću nekog. Muka mi je od nje i takvih ljudi – vikao je Car kada se ubacio Mensur i njih dvojica su se posvađali, prenosi Novi.

Detaljnije u nastavku teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari