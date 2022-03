“JE L’ ONA VELIKI ŠEF? JE L’ ČUJETE ŠTA MI PRIČA ISPOD POKRIVAČA?” – FIlip Car bijesan iznio istinu o Dalilinom dogovoru s produkcijom

Filip Car je sinoć za vrijeme emisije “Gledanje video snimaka” zaurlao na voditelja Milana Miloševića, tvrdeći da mu je Dalila Dragojević “punila glavu” ispod pokrivača, piše Novi.

Kako je rekao, on navodno više neće da trpi da mu se svašta priča.

– Je l ona veliki šef ili je veliki šef gore? – urlao je Car.

– Je l’ vi čujete šta ona meni priča ispod pokrivača? Je l’ vi sigurno sve čujete šta mi govori? – nastavio je.

– Ko će čuti baš sve kad šapućete? – rekao je voditelj.

– ‘Ajde pričaj sve, reci, ajde reci šta sam pričala, tu da me ucjenjuješ, to kod mene ne može, to možeš neku balavicu, tako ne možeš sa jakom ženom – govorila je Dalila.

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

