KRENUO JE NA MENE, POČUPAO ME JE I POVUKAO, PA NASTAVIO DA ME JURI! Dalila poslije agonije otkrila POZADINU sukoba sa Carem!

– Dalila šta se desilo to sinoć ? – upitao je Zola.

– Bili smo u kazinu, on je izgubio sve pare, pa mi je on tražio još 6.000 da kockamo još, i ja kao ajde uzmem i odemo nas dvoje po tri. Odemo mi, ja dobijam na prvoj, a drugu ruku izgubimo. Izgubili smo u par minuta, on se iznervirao jer su Karić i Krle dobili tri puta isti broj. On je onda tražio još para, ali ja mu nisam htjela dati i on je mene napao i kukao kako mu je malo. Onda je krenuo na mene, počupao, povukao, i on nastavio da me juri, pa da me vrijeđa. Umiješalo se obezbjeđenje i ja se sklonim, a tu je bio veći haos još kada je saznao da znam ko je ogovarao njega poslije tvog (Zolinog) i Janjuševog sukoba. On se iznerivrao jer sam ja htjela da sačuvam pare za prodavnicu. On bi samo da se kocka, a njegovom bezobrazluku nema kraja, muka mi je od toga. Tu nema popravke, nema priče. On je dva dana top, treći katastrofa. Ne kapiram to ponašanje – rekla je Dalila, piše Kurir.

– Meni nije jasno, vi sada nemate nijedan problem – dodao je Zola.

– Njemu je uvijek malo para, a vidi da mu ne ide i hoće još – pričala je Dalila.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

