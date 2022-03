Sarajevskoj publici premijerno prikazan dokumentarac “Ovamo daleko – Atentat na Bosnu”

Novinar, publicista i autor dokumentarnih filmova Avdo Huseinović večeras je u Sarajevu publici predstavio novi dokumentarni film “Ovamo daleko – Atentat na Bosnu”, o vojnoj agresiji Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine, javlja Anadolija.

Premijerno prikazivanje filma održano je u Domu mladih i to na 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na jubilarnu 30. godišnjicu nezavisnosti BiH premijeri su prisustvovali mnogi predstavnici političkog, kulturnog i javnog života.

Svjedočanstva o vojnoj agresiji SRJ na BiH

Huseinović je istakao kako je to prvi dokumentarni film koji na osnovu relevantne dokumentacije svjedoči o vojnoj agresiji Savezne Republike Jugoslavije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

– Nije slučajno što je premijera filma baš danas u povodu tri decenije obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, jednog od najvećih datuma u našoj novijoj historiji i nije slučajno što je to baš ovaj film. Ovo je prvi film koji svjedoči na osnovu relevantne dokumentacije o vojnoj agresiji koju je izvršila Srbija i Crna Gora na Bosnu i Hercegovinu. To je film koji s mnoštvom dokumenata pravi hronološku retrospektivu gdje, šta, kako. Brojni su fakti, brojni srbijanski oficiri koji su poginuli na tlu BiH, najelitnije jedinice iz Srbije su učestvovale u agresiji, učestvovali su cijeli korpusi. O tome imamo brojne relevantne dokumente i o tome večeras govorimo – kazao je Huseinović.

Ističući kako film predstavlja neispričanu priču iz perioda agresije na BiH, Huseinović je rekao da je ovo dokumentarni pečat odgovornosti srbijanskih jedinica tokom agresije.

– Posebno smo se fokusirali na tu njihovu takozvanu paravojnu ulogu. Znate da nam često danas podmeću tezu da se radilo o paravojnim jedinicama koje su bile izvan neke efektivne kontrole. Ne, ovdje mi apsolutno dokazujemo, imamo i insajdere i dokumente, da se isključivo radilo o jedinicama pod efektivnom kontrolom MUP-a Srbije ili Službe državne bezbjednosti i da su ovdje obavljale specijalne operacije – naglasio je Huseinović.

Dodao je da nastavlja svoj istraživački rad i da mu puna dvorana na večerašnjoj premijeri daje motiv više za to.



Film je plod istraživačkog rada

Komandant Prve slavne višegradske brigade Armije RBiH i heroj odbrane Goražda Ahmet Sejdić istakao je da je film još jedan plod istraživačkog rada Huseinovića te je dodao da je bez dobre analize teško legitimisati opus tako važnih djela ovog autora kojeg dobro poznaje.

– Mislim da ga dobro znam, ali kroz ova djela dimenzije njega kao patriote, čovjeka, a evo i umjetnika, jako je teško oslikati. On se upustio u nešto što pripada velikom broju istraživača i institutima i nema naznaku instituta, niti neki subjekt koji bi vodio, ali je djelo začuđujuće uporedivo sa radom mnogih instituta. Posebno sa aspekta istinitosti i dokumentacionoj podlozi onog što radi. Ova sublimacija kroz ovaj film pokazuje da je dokučivo sve ono što istražujete, samo je pitanje puta kako ćete doći do toga i kuda ćete proći, a Avdin put je trnovit i veličina njegovog djela je upravo zbog težine uslova u kojima se to djelo stvaralo i slabog razumijevanja institucija – kazao je Sejdić.

Dodao je da se borba za istinu u uređenim sistemima odvija lakše i brže, a da je ovdašnji sistem uveliko dirigovan i da ne da da se lako dođe do rezultata te borbe, o čemu svjedoči i paradoks da je Huseinović zbog svog istraživačkog rada bio i procesuiran.

Realizacija filma trajala je od 2016. do 2021. godine. Film, koji traje dva i pol sata, hronološki prati učešće specijalnih jedinica tadašnjih Vojske Jugoslavije, MUP-a Srbije i Službe državne bezbjednosti Srbije u vojnim napadima na gradove i mjesta širom Bosne i Hercegovine. Ipak, ostali su mnogi dokumenti i izjave koji nisu uvršteni u film, ali je plan da vremenom budu predočeni u knjigu koja će biti šire izdanje filma “Ovamo daleko – Atentat na Bosnu”.

