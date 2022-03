NAPRAVILA POTPUNO RASULO! Dalila žestoko ODBRUSILA zadrugarima, pa svi skočili na nju zbog OVE izjave

U toku je emisija “Izbor potrčka”, voditelj Milan Milošević je pokrenuo temu o današnjoj podeli budžeti ovonedeljnog vođe Nenada Aleksića Ša. Reč je dobio Filip Car.On samo pal*mudi na osnovu mene i to je to. Ja sam ovde svima pomogao. Ne znam u čemu je problem – vikao je Car.Suština problema je što oni svoju temu uzdižu, a tuđe omalovažavaju, e u tome je problem. Dalila je rekla kada si isprokomentarisao Viki i ne znam koga još ona je rekla nemoj da me mešaš u niskobudžetne priče. To su kao socijalne priče – vikao je Karić.

– Ja sam čula da Mića priča o nama stalno, rekao si da Mensur ispira usta nama – ubacila se Dalila.Ti ovde držiš monolog, ja sam sada rekao primer, a niko ne može od tebe da priča. Ja sam rekao da sam na njihovoj strani, Karić njih ne gotivi.

Detaljnije pogledajte u videu.

